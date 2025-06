Le biciclette elettriche Touroll sono in sconto speciale, si parte da 469€

La bicicletta elettrica ha rivoluzionato la mobilità sostenibile perché permette di viaggiare senza benzina e allo stesso tempo fare del movimento, ma senza esagerare con lo sforzo. Così non si suda, e si arriva lontano.

Se ne volete una, al momento sono in corso alcune interessanti offerte su diversi modelli Touroll, progettati per poter affrontare sia la dura salita della montagna che il traffico cittadino con zero fatica.

Touroll S2

Ad esempio questa è una bicicletta elettrica pieghevole progettata per affrontare ogni tipo di terreno grazie ai suoi pneumatici larghi da 20×4.0″ e a una sospensione anteriore da 80 mm che assorbe efficacemente le vibrazioni.

Il motore da 650 W e la batteria da 720 Wh offrono una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia fino a 150 km, rendendola perfetta per escursioni prolungate. La coppia di 55 Nm permette di superare salite con facilità, mentre il sistema di frenata combinato con freno a disco e freno elettrico assicura controllo e sicurezza.

Tra le altre caratteristiche spiccano il telaio a scavalco basso, il manubrio e la sella regolabili. È inoltre dotata di cambio Shimano a 7 velocità, 5 livelli di assistenza alla pedalata e luci anteriori e posteriori omologate UE, oltre a un display LCD per il monitoraggio dei parametri di guida.

Costa 949 € ma al momento è scontata a 749 €. Tuttavia col codice TORLDUVY risparmiate ancora un pochino, andandola a pagare 719 €.

Touroll J1

Questa invece è una bicicletta da trekking equipaggiata con un motore brushless da 250W che offre una coppia di 45 Nm e una velocità massima di 25 km/h, ideale per escursioni e pendolarismo.

La batteria agli ioni di litio da 561,6Wh garantisce un’autonomia fino a 100 km in modalità assistita. I pneumatici da 27,5″ e il sistema di sospensioni con funzione di bloccaggio offrono comfort e stabilità su diversi terreni.

Dotata di un cambio Shimano a 7 velocità, la J1 permette cambi marcia fluidi e una guida personalizzabile grazie ai 5 livelli di assistenza. Il display LCD intelligente mostra informazioni in tempo reale e consente la ricarica di dispositivi tramite una porta USB. Inoltre, è provvista di una luce LED certificata StVZO per la sicurezza notturna e di un portapacchi robusto per il trasporto di oggetti, rendendola versatile e pratica per ogni tipo di viaggio.

Costa 899 € ma al momento è scontata a 669 €. Tuttavia col codice TORLDUVY risparmiate ancora un pochino, andandola a pagare 639 €.

Touroll U1 26

Se volete una mountain bike elettrica, questa è equipaggiata con un motore da 250 W e una coppia di 45 Nm, che consente di affrontare facilmente percorsi urbani e strade bianche.

La batteria rimovibile da 13Ah offre un’autonomia fino a 65 km in modalità assistita, mentre la velocità massima raggiunge i 25 km/h. I pneumatici CST da 26×2,1″ e la forcella ammortizzata da 80 mm garantiscono una guida confortevole anche su terreni dissestati.

Dotata di un cambio Shimano a 21 velocità, permette di adattarsi facilmente a vari tipi di percorso, anche su lievi pendenze. Con un peso di 21,7 kg, è perfetta per ciclisti di altezza compresa tra 155 e 190 cm, offrendo un’esperienza di guida agile, stabile e sicura.

Costa 699 € ma al momento è scontata a 499 €. Tuttavia col codice TORLDUVY risparmiate ancora un pochino, andandola a pagare 469 €.

Touroll MA2

Infine, ecco una bicicletta elettrica con motore centrale da 250 W e una coppia di 70Nm, che offre prestazioni eccellenti su percorsi urbani e su terreni misti.

Il motore centrale offre una distribuzione bilanciata del peso, migliorando l’equilibrio e la maneggevolezza, mentre il sensore di coppia regola automaticamente l’assistenza in base alla forza impressa sui pedali, rendendo la pedalata fluida e naturale.

L’autonomia raggiunge i 100 km, quindi è ottima per tragitti quotidiani o escursioni. Il sistema di freni a disco idraulici assicura invece frenate sicure e precise, anche in condizioni difficili.

Il telaio a scavalco basso offre inoltre una guida comoda per ciclisti di diverse altezze. Questa bici è anche dotata di pneumatici da 27,5″, cambio Shimano a 7 velocità e luci conformi alle normative STVZO per una maggiore sicurezza, mentre il display LCD fornisce informazioni chiare e intuitive durante la guida. Un’e-bike versatile, ideale per ogni tipo di viaggio.

Costa 999 € ma al momento è scontata a 899 €. Tuttavia col codice TORLDUVY risparmiate ancora un pochino, andandola a pagare 869 €.

