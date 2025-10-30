Gli USA vogliono mettere al bando router e altri dispositivi di TP-Link

Una dozzina di agenzie e dipartimenti federali statunitensi appoggiano una proposta che prevede la messa al bando di router e altri dispositivi di rete molto diffusi negli Stati uniti, in quanto il produttore ha legami con la Cina continentale, aspetto che, secondo gli americani, comporta un rischio per la sicurezza nazionale.

A riferirlo è il Washington Post spiegando che la proposta, presentata dopo mesi di valutazioni sui rischi, chiede la messa al bando di dispositivi di rete di Tp-Link System di Irvine (California) azienda nata dallo scorporo della cinese TP-Link Technologies ma ancora proprietaria di alcuni asset in Cina.

Il ban è stato proposto dal Dipartimento del Commercio e supportato da procedure di interagenzia che includono il Dipartimento di Sicurezza Interna, Giustizia e Difesa.

“TP-Link contesta fortemente qualsiasi affermazione secondo la quale i suoi prodotti presentano rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, ha dichiarato Ricca Silverio, portavoce di TP-Link Systems. E ancora: “Tp-Link è una azienda statunitense, impegnata a fornire prodotti sicuri e di alta qualità al mercato statunitense e non solo”.

Se la procedura di messa al bando verrà applicata, si tratterebbe del più grande ban della storia dei prodotti consumer e un ulteriore segnale nel divario Est-Ovest sull’indipendenza tecnologica, sempre più profondo per presunti meccanismi di hacking supportati dal governo cinese.

Impatto ancora maggiore di TikTok

Solo il divieto legislativo su TikTok potrebbe avere un impatto ancora maggiore in termini di numero di consumatori coinvolti. Intanto ByteDance, avrebbe deciso di cedere le attività nordamericane di TikTok ad un’apposita joint venture statunitense. A confermalo il segretario del tesoro dell’amministrazione Trump, Scott Bessent. Il controllo di TikTok negli USA passerà ad una cordata guidata dal CEO di Oracle Larry Ellison, e che secondo le indiscrezioni include tra i partecipanti anche Fox Corp, Andreessen Horowitz, Silver Lake Management e Michael Dell.