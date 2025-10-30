WhatsApp ora offre la cifratura dei backup con le passkey

Facebook Twitter Youtube

Su WhatsApp molti utenti conservano anni di ricordi, dati sensibili, foto, note vocali e conversazioni importanti. È importante mettere al sicuro questi dati in caso di furti o smarrimento del dispositivo o si ha bisogno di trasferirli su un nuovo dispositivo.

Gli sviluppatori di WhatsApp spiegano che la loro, è stata la prima app di messaggistica privata a offrire la crittografia end-to-end per i backup delle chat, in modo che i vecchi messaggi restino con l’utente. Da Oggi, grazie ai backup crittografati con passkey, è ancora facile proteggere ulteriormente i backup delle chat.

Per loro natura le passkey sono immuni da tentativi di phishing e fughe di dati, con ovvii vantaggi in termni di protezione; sono una tecnologia frutto della collaborazione tra Apple, FIDO Alliance, Google e Microsoft, pensata per sostituire le password.

Le passkey consentono di usare l’impronta digitale, il volto o il codice di blocco dello schermo per crittografare i backup delle chat, invece di dover memorizzare una password o una chiave di crittografia a 64 cifre.

WhatsApp

Le passkey sui dispositivi Apple

Sui dispositivi Apple le passkey utilizzano Touch ID o Face ID per la verifica biometrica, e il portachiavi iCloud per la sincronizzazione su iPhone, iPad, Mac e Apple TV con crittografia end-to-end.

Con un semplice tocco o una rapida occhiata, la stessa sicurezza che protegge le chat e chiamate personali su WhatsApp si applica anche ai backup delle chat, in modo che siano sempre protetti, accessibili e privati.

Questa funzione sarà implementata gradualmente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi andando in Impostazioni > Chat > Backup delle chat > Backup crittografato end-to-end.

