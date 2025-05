Tapo DL100 Smart, la serratura smart diventa low cost

TP-Link continua a espandere la sua gamma di prodotti smart per la casa con un nuovo dispositivo pensato per chi vuole mettere al sicuro l’ingresso di casa senza spendere una fortuna: si chiama Tapo DL100 Smart Deadbolt Door Lock ed è una serratura elettronica connessa, svelata ufficialmente il 27 maggio 2025, che si posiziona nella fascia entry-level ma senza rinunciare a funzioni avanzate.

Il cuore del prodotto è la versatilità negli sblocchi: la porta si può aprire con l’app Tapo (da smartphone), via Bluetooth, via Wi-Fi, digitando un codice sul tastierino numerico, con una chiave fisica tradizionale oppure attraverso i comandi vocali dei principali assistenti smart come Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings.

Usando il Wi-Fi si ottiene anche il controllo remoto, per esempio per far entrare ospiti, dog sitter o tecnici anche quando si è lontani da casa. Dal punto di vista della sicurezza, la Tapo DL100 vanta la certificazione BHMA Grade 3, uno standard riconosciuto nel settore, e permette di gestire diversi tipi di accesso: codici permanenti, codici monouso per le visite, oppure codici programmati per fasce orarie specifiche (ideali per colf, babysitter, ecc.).

Non mancano notifiche istantanee e log dettagliati per sapere chi ha aperto la porta e quando, né la funzione di auto-lock per chi si dimentica di chiudere uscendo.

Installazione facile e durata batteria lunga

Il design è compatto e certificato IP54 contro pioggia e spruzzi d’acqua, e l’installazione è pensata per essere alla portata di tutti: bastano circa 15 minuti e un cacciavite, secondo TP-Link. La serratura funziona con quattro batterie AA che promettono fino a sette mesi di durata in modalità Wi-Fi, estendibili fino a dieci mesi se si usa solo il Bluetooth.

In caso di emergenza, se le batterie dovessero scaricarsi e la chiave non fosse disponibile, si può alimentare temporaneamente il dispositivo tramite una porta USB-C di emergenza.

Un’altra chicca interessante è il sistema di pin masking, che consente di digitare il codice all’interno di una sequenza di numeri più lunga per nasconderlo da occhi indiscreti. Per chi ha già videocitofoni compatibili della linea Tapo, la DL100 può integrarsi per sbloccare la porta mentre si guarda il feed video in diretta.

Prezzi e disponibilità

La nuova TP-Link Tapo DL100 è già disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 69,99 dollari, con un lancio promozionale a 59,99 dollari su Amazon USA. Ma la notizia interessante per chi ci legge dall’Italia è che il prodotto è già stato caricato anche su Amazon Italia, anche se al momento non risulta ancora disponibile né viene mostrato il prezzo finale. Segno che il lancio europeo è probabilmente imminente e potrebbe portare sul nostro mercato una delle smart lock più interessanti nella fascia economica.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.