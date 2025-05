Samsung One UI 8 con AI multimodale debutterà sui Galaxy pieghevoli

Con One UI 8 per la prima volta una nuova interfaccia Samsung verrà rilasciata in contemporanea con i dispositivi Galaxy pieghevoli di nuova generazione in arrivo questa estate: così la multinazionale sudcoreana anticipa agli utenti una nuova era per l’Intelligenza Artificiale con funzioni agentiche multimodali.

L’obiettivo è semplificare le attività quotidiane, rendendole più smart, migliorando produttività e funzioni. Per farlo Samsung punta su tre elementi chiave: oltre alle capacità multimodali, una interfaccia utente adattata ai dispositivi di diverso formato, infine suggerimenti personalizzati e proattivi.

Questi sviluppi sono resi possibili dalla collaborazione tra Samsung e Google che punta a offrire una esperienza Galaxy su misura e allo stesso tempo contribuendo allo sviluppo della piattaforma Android per tutti gli utenti. Grazie alla condivisione dei feedback in tempo reale tra Samsung e Google lo sviluppo software risulta accelerato, così One UI 8 è la prima interfaccia basata su Android 16.

Allo stesso modo la funzione Now Bar di Samsung One UI 7 risulta ora disponibile come API pubblica per gli sviluppatori Android. Ancora Samsung DeX è la base su cui è stata realizzata la modalità desktop di Android 16 per usare lo smartphone al posto del computer, collegando il terminale a mouse, tastiera e monitor o TV.

Con Samsung One UI 8 AI personalizzata e sicura

A partire dalle funzioni AI dei Galaxy S25, come Now Bar e Now Brief, con One UI 8 offriranno suggerimenti e approfondimenti ancora più personalizzati.

Oltre alle novità in campo AI la vita degli utenti risulterà semplificata anche dal supporto Auracast, basato su Bluetooth LE Audio, per collegare i dispositivi tramite scansione di un codice QR. In questo modo gli auricolari Galaxy ma anche gli apparecchi acustici possono ricevere e riprodurre lo stesso flusso audio senza richiedere alcuna configurazione.

In arrivo l’app Promemoria, facile da usare anche quando si hanno le mani impegnate, inserendo nuovi promemoria tramite comandi vocali. È pensata per organizzare viaggi, con elenco attività condivisibile con familiari e amici. Invece con un solo tocco del pulsante Quick Share nelle Impostazioni rapide è possibile ricevere file senza nemmeno dover aprire l’app dedicata.

Nonostante la personalizzazione sempre più spinta delle funzioni AI agentiche e multimodali, Samsung assicura che dati e privacy degli utenti sono sempre protetti. Questo grazie a Samsung Knox Vault che combina un chip di sicurezza dedicato abbinato a una memoria protetta: isola i dati sensibili impedendo qualsiasi accesso fisico o remoto non autorizzato.

Il costruttore informa che molte esperienze e funzioni di Galaxy AI con One UI 8 richiedono elaborazione sia locale che nel cloud. L’utente tramite le impostazioni potrà scegliere di gestire i dati esclusivamente sul dispositivo. In quest’ultimo caso, anche se per ora Samsung non lo precisa è molto probabile che l’utente debba rinunciare alle funzionalità AI più complesse.

Samsung One UI 8 beta

È possibile provare in anteprima le novità AI di One UI 8 iscrivendosi al programma beta Samsung Members. Attualmente supporta i Galaxy S25 in Germania, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti e India ma è probabile verrà esteso nelle prossime settimane.

