Tra qualche anno i fuochi d’artificio resi inutili dai droni?

Gli spettacoli pirotecnici sono una tradizione in varie parti del mondo, impiegati per intrattenimento, eventi e feste, soprattutto per l’effetto visivo/sonoro che spesso viene amplificato dall’ambiente, come accade nello spazio antistante ad uno specchio d’acqua o nei pressi di monumenti, rovine, anfiteatri, piazze, vallate o particolari conformazioni naturali.

I fuochi d’artificio – riferisce The Guardian – potrebbero essere soppiantati dall’uso dei droni, già visti in eventi quali la cerimonia di apertura delle Olimpiade estive di Tokyo 2020, e con spettacoli annunciati per l’annuale Over The Top NYE di Dallas.

Ollie Howitt – coordinatrice creativa di SkyMagic che ha sfruttato una flotta di 300 droni per festeggiare lo scorso anno il 2021 a Londra, riferisce che la richiesta di droni per spettacoli è cresciuta, e che ora è possibile usare maggiori unità e per più tempo.

Robert Neff, partner e general manager dell’attrazione Mercia Marina di Derbyshire, ritiene che gli spettacoli con i droni diventeranno sempre più comuni. “C’è un grande movimento contro i fuochi artificiali”, riferisce Neff, spiegando che la decisione di usare i droni all’attrazione marina è dovuta a una serie di fattori, incluso l’impatto dei fuochi d’artificio sugli animali, dagli animali selvatici e uccelli acquatici, a gatti e cani dei proprietari di imbarcazioni. Spesso questi ultimi si lamentano del disagio creato agli animali, problemi che non si verificano con i droni. Altri vantaggi sono ovviamente l’assenza di emissioni, la possibilità di riutilizzarli, l’assenza di problemi per la caduta di detriti e residui vari, ecc. In questo senso si tratta di una opzione sostenibile.

Già nel 2016 Brian Krzani di Intel aveva indicato i droni come sostituti dei fuochi d’artificio. ” “Vedo un futuro nel quale i fuochi artificiali con tutti i rischi da fumo e sporco, sono un ricordo del passato e saranno rimpiazzati da spettacoli con creatività e potenzialità illimitate – resi possibili dai droni”. Qualche mese prima Intel aveva mostrato uno spettacolare show realizzato usando 100 droni coordinati al ritmo della quinta sinfonia di Beethoven.