Offerta Amazon, Office su Mac, iPhone e iPad a 69,99 € e 15 mesi di antivirus

Office su tutti i vostri dispositivi con incluso un anti virus completamente gratis. È questa l’offerta che trovate oggi su Amazon a 69,99 euro.

Stiamo parlando di Office Personal (il nuovo nome di Office 365) ad una sola utenza ma con accesso a tutte le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) da usare su un numero illimitato di dispositivi (ma un massimo di 5 contemporaneamente). Questa versione permette anche di memorizzare sul cloud fino ad 1TB du dati e di accedere alle funzionalità di assistenza intelligente e a centinaia di modelli premium, foto, icone e tipi di carattere in Word, Excel e PowerPoint. Nel pacchetto Microsoft include anche 60 minuti di contatto con amici e familiari sui loro smartphone o telefoni fissi via Skype.

Il “plus” dell’offerta è nel fatto che in questo pacchetto Amazon mette anche un abbonamento di uno anno a Norton 360 (valore 75€ ora in sconto a 30€) oppure McAfee Total Protection (valore 40 euro). Si tratta di due servizi in abbonamento che durano un anno e vi proteggono da tutte le minacce on line. Sono inclusi sistemi per VPN, gestore delle password, messa in sicurezza del Wi-Fi domestico.

La vendita dei due bundle è a cura di Amazon. Il software si scarica direttamente e si attiva con una chiave digitale che troverete nella sezione del sito Amazon “libreria Software”