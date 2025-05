Tracker Bluetooth a meno di 1 €, affare imperdibile

Capita a tutti: siete di corsa, magari in ritardo per un appuntamento, e le chiavi non si trovano. Le avete lasciate nella borsa? sul tavolo? in tasca? Dopo dieci minuti di ricerca disperata, le trovate dove meno ve l’aspettavate. È proprio in queste situazioni che un piccolo accessorio come un tracker Bluetooth può fare la differenza, e in tal caso sappiate che al momento cen’è uno che vi costa meno di 1 €.

Questo dispositivo, grande quanto una moneta, si collega allo smartphone e vi permette di ritrovare in pochi istanti oggetti di uso quotidiano come chiavi, portafogli, borse o persino la valigia quando siete in viaggio.

Non si tratta di un localizzatore GPS, quindi non traccia la posizione in tempo reale: funziona invece memorizzando l’ultima posizione registrata quando si disconnette dal telefono. È una funzione semplice, ma comunque utile in diverse situazioni. Ad esempio, se dimenticate la borsa in ufficio o le chiavi al bar, l’app vi mostrerà l’ultima posizione nota in cui l’oggetto era con voi.

Il vantaggio è che così sapete subito dove cercare, senza dover rifare mentalmente tutti i passi. Inoltre, se siete ancora nel raggio d’azione del Bluetooth, potete far suonare il tracker direttamente dall’app per aiutarvi ad individuarlo acusticamente, comodo ad esempio quando è fuori dalla portata visiva magari perché è finito sotto il cuscino del divano.

Questo sistema di ricerca tramite audio funziona anche all’inverso, cioè schiacciando due volte il pulsante sul tracker è possibile far squillare il telefono qualora perdiate di vista lui.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 € e potete scegliere tra varie colorazioni e due diverse forme, una classica circolare stile medaglietta, e un’altra a goccia con ampio foro per agganciarlo facilmente tramite un moschettone (da comprare a parte).

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

