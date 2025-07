Come tradurre testi con la fotocamera dell’iPhone

L’iPhone permette di tradure testi da app quali Foto, Safari, Messaggi e Mail e altre di terze parti e, anche se non a tutti noto, è anche possibile sfruttare l’app Fotocamera per tradurre testi inquadrando quello che stiamo vedendo (utile per tradurre indicazioni, segnali, menu, ecc.).

È possibile tradurre il testo inquadrato dalla fotocamera, aprendo l’app Fotocamera, inquadrando il testo di nostro interesse con la fotocamera posteriore, rimanendo fermi per mettere in pausa la visualizzazione e toccando l’icona in fondo a destra: dall’elenco degli strumenti basta selezionare “traduci” per tradurre il testo sfruttando l’app Traduci di serie con l’iPhone.

Come tradurre immagini già salvate nella libreria

È possibile tradurre testi presenti in immagini che abbiamo già salvato nella libreria delle foto. Ecco come procedere:

Aprite l’app Traduci Selezionate Fotocamera e, usando l’icona in fondo a sinistra, cercate e selezionate nella libreria delle foto quella con il testo da tradurre: verrà automaticamente tradotta nella lingua di destinazione selezionata nell’app.

È anche possibile salvare e condividere l’immagine tradotta toccando il pulsante Condividi e scegliendo l’opzione di condivisione desiderata oppure salvare la traduzione come immagine (basta tocca “Salva Immagine”).

L’app Traduci supporta varie lingue. Selezionando Impostazioni > App > Traduci è possibile modificare l’app di default da usare per le traduzioni, e indicare lingue da scaricare offline (in modo che la traduzione funzioni anche senza bisogno di connessione a internet)

