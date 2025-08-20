Recensione power bank Baseus Energeek GP12, potente anche in volo

Chi viaggia spesso, chi lavora in mobilità, chi non vuole mai vedere il proprio portatile o super telefono spegnersi in treno o in aeroporto, in volo o in un luogo senza prese di corrente, ha bisogno di un’alleato silenzioso e potente che superi la durata standard quando una normale presa USB non basta.

Baseus Energeek GP12 è una power bank che, nel mare delle solite proposte da 20.000 mAh, riesce a mettersi in evidenza potenza e compattezza e versatilità.

Unboxing e design: potenza compatta

La confezione della powerbank è un tripudio di informazioni, colori e riflessi, parecchio lontana da quelle asettiche richieste da Apple nei suoi Apple Store: all’interno troviamo il power bank, il manualetto di istruzioni con garanzia e il cavo USB-C/USB-C fondamentale per la ricarica e il passaggio di energia.

Baseus Energeek GP12 è un parallepipedo compatto, elegante, solido. In mano dà subito una sensazione di affidabilità. Pesa circa 520 grammi, ma distribuiti così bene che spariscono nello zaino accanto a un MacBook. La finitura in grigio siderale con inserti satinati è davvero piacevole.

Sulla parte superiore troviamo le due USB-C e le due USB a cui lo collegheremo sia per alimentare dispositivi esterni sia per ricevere la ricarica da un alimentatore. E’ da notare che le indicazioni sono molto chiare e leggibili ed è praticamente impossibile sbagliarsi.

Sul fondo una superficie in gomma antiscivolo evita eventuali cadute o danneggiamenti della superficie di appoggio: il logo con l’aereo dovrebbe aiutare anche a chi fa controlli in aeroporto a permettere l’uso in cabina del power bank.

Uno dei dettagli più apprezzabili è ovviamente il display digitale frontale. Mostra in tempo reale la percentuale di carica, i watt in entrata o uscita e pure la stima del tempo di carica residua. Non è solo un vezzo estetico: in più di un’occasione ha permesso di capire se stavamo sovraccaricando il caricatore o se era possibile sfruttare una porta per un secondo device.

Capacità e conformità

Con 20.800 mAh a 3,7 V, pari a circa 77 Wh, questa GP12 entra comodamente sotto il limite di 100 Wh imposto dalle normative IATA per il trasporto in cabina. Quindi può volare con voi, nel bagaglio a mano, senza stress e senza bisogno di dichiarazioni o approvazioni. Un dettaglio da non sottovalutare per chi si sposta spesso per lavoro.

l Baseus Energeek GP12 è una power bank “air travel friendly” conforme alle normative per il trasporto in cabina aerea. Ecco i dettagli:

Caratteristiche tecniche

Capacità nominale: 20 800 mAh a 3,7 V → circa 77 Wh

Uscita massima : fino a 145 W totali su due porte USB‑C (100 W su una porta)

: fino a 145 W totali su due porte USB‑C (100 W su una porta) Etichettato come TSA-approved/air travel ready

Il significato di Air Travel Friendly

Secondo le norme ICAO/IATA (e adottate da ENAC in Italia), le batterie al litio trasportabili in cabina devono rispettare limiti specifici:

≤ 100 Wh → nessuna autorizzazione, massimo 2 batterie di ricambio consentite

→ nessuna autorizzazione, massimo 2 batterie di ricambio consentite Da 100 Wh a 160 Wh → consentite solo in cabina, con approvazione della compagnia e massimo 2 batterie

→ consentite solo in cabina, con approvazione della compagnia e massimo 2 batterie > 160 Wh → vietate in cabina per passeggeri

Essendo la GP12 ~77 Wh, rientra nella prima categoria: nessuna autorizzazione, la puoi portare in cabina senza problemi, nel bagaglio a mano.

Cosa devi fare in aeroporto con la GP12

Trasportarla solo in cabina , mai nel bagaglio in stiva

, Se hai altre batterie o power bank di riserva, segui il limite massimo di 2 pezzi per batterie tra 100–160 Wh (ma per la GP12 non serve)

per batterie tra 100–160 Wh (ma per la GP12 non serve) Proteggi i poli da cortocircuiti (nastro isolante, contenitore apposito)

da cortocircuiti (nastro isolante, contenitore apposito) La batteria è accettata da TSA (USA) e compatibile con le principali linee guida internazionali

Il Baseus Energeek GP12 è perfettamente trasportabile in cabina:

Capacità ~77 Wh (< 100 Wh)

Nessuna approvazione richiesta

Conforme a TSA/IATA

Porta in cabina, poli isolati, massimo 2 di ricambio se ne hai altre

Potenza erogata: 145 watt, un super power bank

GP12 non è un semplice caricatore d’emergenza, ma una piccola centrale energetica tascabile. Le due porte USB‑C sono in grado di erogare rispettivamente 100W e 45W, perfette per ricaricare un MacBook Pro e un iPad Pro contemporaneamente.

Non manca il supporto alle specifiche Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge, UFCS: tutte le armi per accontentare chi ha dispositivi di ogni tipo, dal Samsung Galaxy S24 al Nintendo Switch, fino a Steam Deck e Surface.

E se avete ancora qualche cavo con USB-A, nessun problema: ci sono due porte anche per quello, con output fino a 33W ciascuna. Totale: fino a 4 dispositivi in parallelo. E ci riesce,senza scaldare né impallarsi.

Ricarica: rapida anche in entrata

La potenza non è solo in uscita. Anche per ricaricare la GP12, Baseus ha pensato in grande. Usando una porta USB‑C PD da 65 W o superiore si ricarica completamente in meno di due ore. Questo la rende perfetta anche per un utilizzo continuo in giornate intense: si scarica al mattino e si ricarica a pranzo, pronta per il pomeriggio.

Sicurezza: blindata come un UPS

La power bank integra sette livelli di protezione: da sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, fino al rilevamento di dispositivi non compatibili. In giorni particolarmente caldi — e chi lavora in mobilità sa quanto può diventare rovente uno zaino sotto il sole — la GP12 ha mantenuto temperature gestibili e performance stabili.

Test d’uso: con MacBook, iPad e iPhone

In queste settimane abbiamo utilizzato il power bank Baseus in diverse occasioni e l’abbiamo pure prestato per dei viaggi a parenti. Ecco alcune esperieze

MacBook Pro M1 : Ricarica fino al 35% partendo da zero batteria con uso intenso contemporaneo del computer per fotoritocco e composizione immagini e redazione testi

: Ricarica fino al 35% partendo da zero batteria con uso intenso contemporaneo del computer per fotoritocco e composizione immagini e redazione testi MacBook Air M2 : Ricarica completa in meno di 1 ora e 50 minuti con il computer non utilizzato

: Ricarica completa in meno di 1 ora e 50 minuti con il computer non utilizzato iPhone 15 Pro Max con cavo USB‑C: Si ricarica dal 10% al 100% in meno di 1 ora e 20 minuti.

con cavo USB‑C: Si ricarica dal 10% al 100% in meno di 1 ora e 20 minuti. iPad Pro M1: Non solo ricarica, ma alimenta tranquillamente in uso continuo (YouTube + Procreate + Safari).

Durante un volo Bologna-Barcellona, la GP12 è passata senza problemi ai controlli e ha ricaricato un Macbook Air e l’iPhone 12 durante l’attesa al gate e il volo. Il tutto senza affaticarsi.

Lo porteremo con noi ad IFA 2025 nello zaino per compensare il notevole consumo del nostro iPhone 15 Pro max nella fase di riprese foto e video…

Conclusioni

Il Baseus Energeek GP12 è uno di quei pochi accessori che diventano davvero indispensabili e che sembrano costruiti da chi viaggia e lavora in mobilità, non solo progettati da chi legge specifiche in un ufficio.

Si tratta di una delle migliori power bank che si possano acquistare oggi per chi lavora in mobilità. E vola con voi, senza stress anche grazie alla possibilità di leggere al volo la capacità residua e la durata.

Il peso relativamente alto si giustifica con capacità della batteria. Il cavo regalato in abbinamento è un buon plus visto che rispetta tutte le specifiche necessarie ad ottenere almeno i 100 watt in uscita e i 70 in ingresso. Non usatelo con dei cavi qualunque perchè avrete dei comportamenti strani e oscillazioni nei Watt serviti.

Un cavo integrato e retrattile sarebbe stato comodo ed è veramente l’unica mancanza di un prodotto ben realizzato e pratico.

Pro

Potenza complessiva reale da 145 W.

Ricarica simultanea du 4 dispositivi.

Display chiaro e utile.

Perfetta per portatili e smartphone.

Ricarica interna super veloce.

Contro

Un po’ pesante se la si porta in tasca.

Nessuna custodia in confezione.

Prezzo al pubblico

Il prezzo al pubblico è piuttosto elevato: 89 € ma non è difficile trovarlo con uno sconto del 20/25% su Amazon. In questo momento (e fino al 26 Agosto 2025) è disponibile un coupon sconto di 21€ che porta il prezzo d’acquisto finale ad un eccezionale 48,99 €.

