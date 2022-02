Trapano Meterk in sconto del 64%: costa 27,74 euro

Se siete abili col fai-da-te, il trapano è uno di quegli attrezzi che non deve mancare nel vostro arsenale: in tal caso quello di Meterk è attualmente in sconto a meno della metà del prezzo di listino.

Si tratta di un ottimo trapano adattabile a tutti i lavori casalinghi. Con mandrino da 13 millimetri, può quindi accogliere punte anche abbastanza grandi e profonde per forature adatte per l’affissione di mensole e mobilia anche di peso e dimensioni importanti. Ha un motore che viaggia a 3.000 giri al minuto ed è dotato di rotella regolabile per la velocità, in modo tale da poter adattare la velocità di rotazione in base al materiale da forare e dalla punta utilizzata.

Così ad esempio si può usare non solo per forare le pareti ma anche per legno, riducendo la velocità in base alla morbidezza del materiale evitando così di rovinarlo. Oppure per il ferro e la ceramica, dove una velocità troppo elevata potrebbe far slittare via la punta dalla posizione iniziale.

Il motore è da 850 Watt, quindi abbastanza potente anche per piccoli fori al cemento armato, tanto più che c’è il selettore per passare alla foratura con martello pneumatico per i materiali più duri. E’ inoltre dotato di seconda maniglia reversibile che permette di mantenere una presa più salda, e c’è anche il righello per fermarsi alla profondità desiderata, molto utile ad esempio quando si devono inserire i tasselli a parete.

Se siete interessati all’acquisto, questo trapano che normalmente viene venduto a 75,99 euro adesso è scontato al 64%, quindi costa 27,74 euro.

L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte