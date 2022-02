PlayStation 5, arrivano i comandi vocali con l’aggiornamento

Ei PlayStation, avvia Demon’s Souls: se lo diciamo oggi qualcuno potrebbe anche prenderci per pazzo (in realtà neanche tanto, visto quanto sia ormai diventata pratica comune parlare agli oggetti), ma presto dire una cosa del genere alla propria console avrà anche un’utilità pratica, perché funzionerà per davvero. E’ infatti in arrivo un aggiornamento che abilita i comandi vocali, con cui gli utenti potranno per l’appunto controllare la PS5 senza toccarla, semplicemente parlandoci.

Si comincerà portando i comandi vocali in lingua inglese tramite una beta che Sony sta per rilasciare agli utenti di Stati Uniti e Regno Unito: la funzione potrà essere anche disattivata, ma chi la lascia attiva potrà usarla per avviare giochi e altre applicazioni, nonché aprire il menu e controllare la riproduzione musicale.

L’aggiornamento in arrivo non si limita soltanto ai comandi vocali ma punta anche all’accessibilità, introducendo una funzione che trasforma le cuffie in uscita con audio mono, rivelandosi così particolarente utile «per i giocatori con ipoacusia unilaterale». Sony sta anche modificando il funzionamento delle chat di gruppo, che potranno essere modificate in modo tale da allargare o restringerne gli accessi: si potrà cioè lasciare privata, per i soli amici, oppure pubblica, consentendo di entrarci anche agli “amici degli amici”.

Un’altra delle novità che fanno parte di questo aggiornamento riguarda i filtri per i giochi, che potranno essere separati anche per genere: inoltre l’utente ne potrà posizionare fino a cinque nella schermata iniziale, in modo da accedervi con più facilità. Modifica anche il design delle carte trofeo e aggiunge il supporto ad altre lingue per lo screen reader.

Ricordiamo che chi vuole può iscriversi al programma di beta e contribuire ai test accedendo in anteprima a questa e ad altre versioni del sistema operativo. La conferma di avvenuta iscrizione verrà notificata tramite email, dove di volta in volta saranno poi allegati anche i link per scaricare gli aggiornamenti da provare.