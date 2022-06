Trasmettitore e ricevitore Hagibis per tutti i dispositivi

Se avete bisogno di trasmettere i contenuti dei vostri dispositivi sul grande schermo, il sistema di Hagibis è tra i migliori in fatto di tecnologie e compatibilità, e al momento è in offerta a 47,35 euro.

Si compone di due parti: un trasmettitore, che si può collegare tramite HDMI a computer e altri dispositivi (con adattatore USB-C da acquistare separatamente), e un ricevitore, con presa HDMI oppure VGA e audio jack da 3.5 millimetri per poter essere collegato a TV e monitor vecchi e nuovi.

Tra i punti di forza troviamo la lunga distanza, pari a un massimo di 50 metri, che può intercorrere tra un dispositivo e l’altro, consentendo così di trasmettere efficacemente sul grande schermo anche in sale congressi e ampi locali. Usa le tecnologie 5G – si legge sulla scheda tecnica – per una connessione stabile e sicura.

Inoltre supporta i protocolli Miracast, DLNA e AirPlay e può di fatto funzionare con computer Windows, Mac e Linux, ma anche con smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e console come Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Altissima compatibilità quindi con tutti i dispositivi che vi vengono in mente, con una trasmissione del flusso video fino al Full HD a 1080p.

E’ di tipo Plug and Play quindi non bisogna installare driver per farlo funzionare ma il solo collegamento è sufficiente per mettere in comunicazione i due dispositivi.

Per finire 1 solo ricevitore può mettersi in contatto con un massimo di 8 ricevitori, perciò in conferenze dal vivo è possibile connettere simultaneamente fino a 8 dispositivi che si possono alternare sul grande schermo.

Il trasmettitore ha la forma circolare, con un diametro di 6 centimetri, uno spessore di 1,3 e un cavo con spina HDMI lungo 8 centimetri; il ricevitore invece ha la forma rettangolare e misura 7 x 5 x 1,6 centimetri, con due antenne lunghe 9 centimetri.

Chi intende acquistare questa coppia anziché spendere 54,34 euro li può pagare 47,35 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.