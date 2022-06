Apple celebra la musica su Apple Watch e Fitness Plus

Apple Fitness+, il servizio di fitness e benessere creato intorno ad Apple Watch pensato per ogni livello di esperienza e allenamento, celebra la musica con una nuova serie di sessioni “Artista in primo piano” dedicata ad artisti di fama mondiale e con una selezione speciale di contenuti incentrati su ballo, yoga, corsa e allenamento. Le nuove sessioni “Artista in primo piano”, sono già disponibili: includono la musica di Elton John, Katy Perry, Prince e dei Daft Punk.

A partire da questa settimana, Fitness+ aggiunge alla serie “Artista in primo piano” dei nuovi allenamenti con la musica di Elton John, Katy Perry, Prince e Daft Punk. La serie dedica una intera playlist di allenamento ad ogni singolo artista. Ogni lunedì per quattro settimane, su Fitness+ arriveranno i nuovi workout per ogni artista, divisi in base ai diversi tipi di allenamento, tra cui Bici, HIIT, Rafforzamento, Yoga, Ballo e Tapis Roulant. Gli utenti di Fitness+ possono fare una corsa in Bici con la musica di Prince, un workout HIIT al ritmo di Katy Perry, un allenamento di Rafforzamento con i Daft Punk e una sessione di Yoga accompagnati dalla musica di Elton John. Nell’allenamento in bicicletta, l’istruttrice di Fitness+ Sherica Holmon condurrà gli utenti attraverso sette canzoni che rappresentano l’affinità di Prince con il numero sette, tra cui “Kiss”, “I wanna be your lover” e “I would die 4 U”.

In una seduta di Yoga guidata da Molly Fox, istruttrice di Fitness+, gli utenti seguiranno il flow al ritmo della musica di Elton John con quattro pezzi del suo incredibile catalogo, tra cui “Tiny Dancer”, “Your Song”, “Daniel” e “Blessed”. Ogni canzone esplorerà una posa diversa mentre gli utenti praticano l’equilibrio in piedi, si allungano, si piegano e sciolgono i loro muscoli.

Nell’allenamento sul Tapis Roulant con la musica di Katy Perry, l’istruttore di Fitness+ Jamie-Ray Hartshorne, guida gli utenti attraverso alcuni dei più grandi successi di Katy Perry, tra cui “Teenage Dream”, “California Gurls (feat. Snoop Dogg)”, “Last Friday Night (T.G.I.F)” e “Firework”.

La serie “Artista in primo piano” propone oltre 50 workout che abbinano quasi tutte le tipologie di allenamento a diverse tipologie di musica, con artisti come BTS, Queen, Nicki Minaj, Beatles, Shakira, Calvin Harris, Keith Urban, Lady Gaga, Alicia Keys e Jennifer Lopez.

Chi ha un abbonamento a Apple Music e Apple One potrà ascoltare anche la serie Fitness+ Spotlight, ispirata agli allenamenti. La serie include una playlist esclusiva per ogni Artista in primo piano, con brani motivanti ed energici tratti dal suo intero catalogo, oltre a collaborazioni e remix per darsi la carica anche quando non ci si allena con Fitness+.

Per ulteriori informazioni sull’abbonamento Apple One Premium e Fitness+ è possibile consulare questo articolo di macitynet.