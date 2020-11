Tre prodotti IMILAB in offerta su Aliexpress

E’ il momento di fare affari su Aliexpress: grazie ad alcuni codici comprate infatti in sconto uno smartwatch e due videocamere per la sorveglianza, una progettata per l’uso all’esterno e una per l’interno. Partiamo da quest’ultima.

Si tratta della IMILAB 019E, una telecamera che è in grado di segnalare con una notifica tutti i soggetti in movimento che vi passano di fronte. Registra in 2K H.265 ed è perfino in grado di riconoscere il pianto di un neonato, quindi si può eventualmente usare anche come baby monitor. Tutte le registrazioni finiscono sul cloud, quindi non c’è bisogno di usare necessariamente una microSD e in caso di intrusioni, i file non potranno essere manomessi fisicamente. Questa telecamera si compra per soli 32,70 dollari inserendo il codice 019SFR3 nel carrello prima dell’acquisto.

L’altra telecamera, progettata invece per l’uso in esterno, è la IMILAB EC2. Ha una batteria integrata quindi si può posizionare facilmente in qualsiasi punto visto che non è vincolata da cavi e quindi dalla vicinanza ad una sorgente elettrica. E’ dotata inoltre di un sistema di visione a infrarossi in modo tale da poter registrare i volti anche al buio più completo e l’angolo di campo di 120 gradi promette l’acquisizione di un ampio spazio. Registra in Full HD ed essendo progettata per l’uso in esterno non teme pioggia, neve e agenti atmosferici. Con il codice EC2EU18 la pagate 69,48 dollari.

Per finire, lo smartwatch in promozione è IMILAB KW66. Ha una batteria da 340 mAh che promette un mese di autonomia in standby oppure due settimane di utilizzo per le funzioni base. Ha un sistema integrato per monitorare il sonno ed offrire suggerimenti per migliorare il riposo giorno dopo giorno, è certificato IP68 quindi si può usare anche in piscina visto che resiste alla polvere e alle infiltrazioni d’acqua anche in seguito alle immersioni ed usa un cinturino da 22 mm. Trattandosi di uno smartwatch chiaramente offre tutte le funzioni di gestione delle notifiche dello smartphone collegato in Bluetooth direttamente dal polso. Il prezzo è di soli 29,93 dollari inserendo il codice KW66SFD10 nel carrello.

