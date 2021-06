Tutte le offerte gamer per l’Amazon Prime Day di Corsair

Corsair, che gestisce i marchi Elgato, Scuf, Gamer Sensei e Origin è una delle poche aziende nel campo Gaming che non trascura gli utenti Mac e offre un software apposito, iCue, per gestire le sue periferiche anche sui computer con la mela.

Come è tradizione anche per il Prime Day 2021 porta su Amazon le offerte su tanti accessori e periferiche. Vi mostriamo qui di seguito quelle selezionate da Macitynet per chi gioca su PC, Console e Mac.

Le offerte Elgato per il Prime Day sono su questa pagina:

Nell’elenco trovate anche mouse ambidestri, mouse ricaricabili, tastiere di ogni tipo, cuffie surround, tappetini da gioco e pure una striscia LED estensibile con la possibilità di illuminare la postazione da gioco.

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all’infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero In offerta a 60,99 € – invece di 79,99 €

sconto 24% – fino al 22 giu 21

Corsair K60 RGB PRO LOW PROFILE Tastiera Gaming Meccanica, Switch CHERRY MX Low Profile SPEED: Veloce e Preciso, Telaio Resistente Sottile in Alluminio, Retroilluminazione RGB, QWERTY, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Corsair K70 RGB MK.2 Tastiera Meccanica Gaming Cherry MX Blu, Veloce e Preciso, Retroilluminato RGB LED, Italiano, QWERTY, Nero In offerta a 119,00 € – invece di 169,90 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Corsair K65 Rapidfire RGB Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Speed, Retroilluminato RGB Multicolore, Italiano QWERTY, Nero In offerta a 97,99 € – invece di 209,99 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Corsair KATAR PRO XT Mouse Gaming Leggero, Forma Simmetrica, Per Una presa Claw oppure Finger, Pulsanti con Tecnologia Corsair QUICKSTRIKE, Sensore Ottico da 18.000 DPI, Nero In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

Corsair M65 PRO RGB Mouse Ottico da Gioco, RGB Retroilluminato, 12000 DPI, FPS, con Cavo, Sistema di regolazione del peso, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 69,90 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Corsair M65 ELITE RGB Ottico FPS Mouse Gaming, 18000 DPI Ottico Sensore, Retroilluminazione a RGB LED, Sistema di Regolazione del Peso, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 99,99 €

sconto 60% – fino al 22 giu 21

Corsair M55 PRO RGB, Ambidestri Mouse Gaming Ottico, 12400 DPI Ottico Sensore, Leggera, 8 Pulsanti Programmabili, Retroilluminazione LED RGB, Nero In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino al 22 giu 21

Corsair Scimitar ELITE RGB Mouse Gaming Ottico per MOBA/MMO, Sensore Ottico da 18.000 DPI, 17 Pulsanti Programmabili, Retroilluminazione RGB Dinamica a Quattro Zone, Anatomico, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Corsair Dark Core RGB PRO SE, Mouse Gaming Wireless/Con Filo e Ricarica Wireless Qi, Sensore Ottico da 18.000 DPI, Otto Pulsanti Programmabili, Illuminazione Dinamica Multicolore RGB, Nero In offerta a 78,99 € – invece di 129,99 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

Corsair SABRE PRO CHAMPION SERIES Mouse Gaming Forma Ergonomica per Giocatori di eSports, Leggero un Peso di Solo 69 g, Cavo Paracord Flessibile, Tasti CORSAIR QUICKSTRIKE con gap nullo, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 64,99 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

Corsair Harpoon Wireless Rgb Mouse Ottico da Gioco, Ricaricabile, con Tecnologia Slipstream, Sensore Ottico 10000 Dpi, Retroilluminazione a LED Rgb, Nero In offerta a 43,99 € – invece di 99,90 €

sconto 56% – fino al 22 giu 21

Corsair Hs60 Pro Surround Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 Surround, Padiglioni Memory Foam, Cancellazione del Rumore Microfono con Pc, Ps4, Xbox One, Nero In offerta a 56,99 € – invece di 71,68 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

Corsair Virtuoso RGB Wireless Alta Fedeltà Cuffia Gaming, 7.1 Surround Audio, Compatibili con PC e PS4, Grigio (Gunmetal) In offerta a 164,99 € – invece di 299,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Corsair VOID ELITE Surround Cuffie Gaming con Microfono Omnidirezionale Ottimizzato, Audio 7.1 con PC, PS4, Xbox One, Switch e Mobili Compatibilità, Nero In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

Corsair MM500 XXXL Tappetino per Mouse da Gioco in Tessuto Anti-Sfilacciamento, Formato Esteso 3XL, Nero In offerta a 38,99 € – invece di 44,90 €

sconto 13% – fino al 22 giu 21

Corsair MM300 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero/Grigio In offerta a 25,99 € – invece di 34,90 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Corsair MM800 Tappetino per Mouse da Gioco, Medio, Rigido, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 69,90 €

sconto 43% – fino al 22 giu 21

Corsair MM200 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero In offerta a 25,99 € – invece di 34,90 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Corsair MM300 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero/Grigio In offerta a 25,99 € – invece di 34,90 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Corsair iCUE LS100 Smart Lighting Strip Kit di Espansione da 250 mm, LED Gestibili Singolarmente, Diffusione Luce Integrata, Installazione Rapida, 2x 250mm Strisce In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

