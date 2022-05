Square Enix vende gli studi di Tomb Raider e Deus EX

Square Enix sta vendendo i suoi tre principali studi di giochi in occidente insieme alle relative proprietà di videogiochi, che includono grandi nomi come Tomb Raider, Deus Ex e Thief. Gli studi e le proprietà saranno acquisiti da Embracer Group per circa 300 milioni di dollari; a seguito delle approvazioni normative, l’acquisizione sarà finalizzata tra luglio e settembre di quest’anno.

In totale Embracer sta acquisendo Crystal Dynamics, Eidos-Montreal e Square Enix Montreal, per un totale di “1.100 dipendenti in tre studi e otto sedi globali”. In termini di proprietà intellettuali, la società diverrà amministratore di marchi tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. Tra gli altri giochi già in fase di sviluppo, Crystal Dynamics ha recentemente annunciato che sta lavorando a un nuovo titolo Tomb Raider.

Embracer è ormai diventato un gruppo editoriale silenziosamente enorme, che gestisce più di 100 studi tra cui lo sviluppatore di Borderlands Gearbox, Saber Interactive e THQ Nordic. Possiede anche il marchio di fumetti e intrattenimento Dark Horse, come ricorda TheVerge. Embracer afferma che, alla chiusura dell’accordo con Square Enix, avrà un totale di 124 studi interni e 14.000 dipendenti. Ricordiamo che lo scorso anno Embracer ha comprato anche lo sviluppatore Aspyr specializzato in porting e giochi per Mac e il mondo Apple.

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questi studi nel gruppo Embracer. Riconosciamo la fantastica IP, il talento creativo di livello mondiale e il track record di eccellenza che sono stati dimostrati più e più volte negli ultimi decenni. È stato un grande piacere incontrare i team di leadership e discutere i piani futuri su come realizzare le loro ambizioni e diventare una grande parte di Embracer

Square Enix ha originariamente iniziato il suo passaggio allo sviluppo di giochi in Occidente nel 2009 con l’acquisizione di Eidos Interactive, durante il quale ha supervisionato le nuove uscite di Hitman, Tomb Raider e Deus Ex insieme a una espansione nei giochi Marvel. Nel 2017, lo sviluppatore di Hitman IO Interactive si è separato da Square Enix per diventare uno studio indipendente. Nonostante l’accordo, Square Enix non è completamente fuori dalla scena occidentale; la società pubblicherà ancora giochi Just Cause, Life is Strange e Outriders.

La notizia arriva durante un periodo particolarmente impegnativo per le acquisizioni di videogiochi. Sony sta acquistando lo sviluppatore di Destiny Bungie per 3,6 miliardi di dollari, Take-Two ha speso 12,7 miliardi di dollari per lo sviluppatore di FarmVille Zynga e, nel più grande affare di sempre, Microsoft acquisirà Activision Blizzard per quasi 69 miliardi di dollari.