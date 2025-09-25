LG, TV più facili da usare per gli anziani mostrano anche promemoria per i farmaci

LG ha presentato in Corea del Sud delle nuove TV che hanno come target di riferimento le persone anziane che hanno difficoltà a navigare nelle moderne interfacce dei sistemi operativi per le TV smart.

Le LG Easy TV vantano una Home Screen semplificata con caratteri di grandi dimensioni e una selezione ridotta di app pensate per gli utenti senior.

Anche le impostazioni relative all’audio e all’immagine sono pensate per gli anziani, con luminosità superiore, audio che tiene conto di migliorie specifiche per le voci; non manca una videocamera incorporata per le videochiamate con la famiglia. Tra le peculiarità di questi modelli, anche funzionalità che mostrano popup per ricordare ad esempio di assumere i farmaci e annaffiare le piante.

Il sito statunitense The Verge riferisce che queste TV sono per ora destinate al mercato della Corea del Sud, sono basate sui modelli LG QNED Evo QNED85A Mini LED 4K e saranno disponibili nelle varianti da 65” (costo circa 1965$) e 75” (costo di circa 2746$). L’azienda sudcoreana prevede di portare questi modelli in altri mercati tenendo conto della popolazione in rapido invecchiamento in varie aree del mondo.

Anche il telecomando è di semplice uso e include un pulsante “Help” utilizzabile per contattare componenti della famiglia in caso di necessità. Pulsanti “AI” permettono di effettuare ricerche su internet con la voce.

LG è stata recentemente premiata con diversi premi nell’ambito del design industriale; In particolare ha conquistato 12 premi nella categoria Brands & Communication Design dei Red Dot Design Award 2025, per il design dell’esperienza utente (UX) della piattaforma per smart home LG ThinQ e della piattaforma per smart TV webOS, nonché per il design del simbolo FURON, che trasmette la capacità di esprimere calore e cura dell’intelligenza artificiale “empatica”.

I televisori LG OLED AI 2025 sono disponibili da questa pagina di Amazon.