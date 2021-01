TV Remote è l’app che trasforma iPhone e iPad in telecomando per la TV

Non è una novità che iPhone e iPad possano essere utilizzati, in alcun casi e con particolari televisori, come telecomandi universali, anche se molto spesso si tratta di funzioni limitate. Adesso, appare in App Store TV Remote, un applicativo che sembra trasformare ancora meglio iPhone o iPad in telecomandi tuttofare con il supporto per due principali marchi di TV (LG e Samsung) ma anche di altri costruttori.

TV Remote, dallo stesso sviluppatore della tastiera Shift per Apple Watch, risulta abbastanza intuitiva e riunisce tutti i pulsanti principali in un’unica schermata, così da non dover scorrere tra le varie finestre per ottenere la funzione di proprio interesse.

La prima volta che la si apre, l’app identifica tutti i televisori smart collegati all’interno della propria rete Wi-Fi, così da offrire un rapido accoppiamento. L’utente dovrà solo scegliere la TV dall’elenco che appare, e quindi autorizzare l’app per funzionare come telecomando. Se lo si desidera, è possibile aggiungere più di un televisore da utilizzare con l’app TV Remote.

In pochi secondi, la TV sarà accoppiata con l’app e la si potrà controllare dai proprio dispositivo mobile di Apple. Sono presenti pulsanti di navigazione per esplorare l’interfaccia e navigare tra i menu, oltre ai controlli del volume e dei canali, nonché scorciatoie per la riproduzione multimediale, per disattivare l’audio e accedere alla schermata principale. Toccando il pulsante con tre puntini si avrà accesso a un numero maggiore di azioni, come i sottotitoli, l’elenco dei canali e il timer di spegnimento.

Oltre ai televisori LG e Samsung, l’app funziona anche con altri modelli di Smart TV di Hitachi, Toshiba, Sharp e altri. TV Remote costa 4,49 euro su App Store e non ha acquisti o abbonamenti in-app: è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Clicca qui per comprare.

Tutte le notizie dedicate ai televisori smart sono disponibili da questa pagina, invece da qui trovate tutte le novità presentate nel contesto del CES 2021. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.