Twinkly FX Wizard Enhanced, la nuova frontiera della creatività digitale nell’illuminazione smart

Twinkly, azienda specializzata nell’illuminazione smart e decorativa, ha annunciato un’importante evoluzione della propria piattaforma creativa con il lancio di FX Wizard Enhanced, la versione più avanzata della funzionalità della Twinkly App con gli strumenti che consentono di creare effetti luminosi personalizzati.

Con questa novità l’esperienza d’uso diventa ancora più fluida e reattiva, grazie a prestazioni ottimizzate, controlli avanzati e pattern raffinati che ampliano le possibilità espressive e creative.

Le principali novità riguardano l’introduzione di due nuovi pattern.

Circular : genera una rotazione continua dei colori attorno al centro, seguendo una traiettoria ad anello che crea un movimento uniforme e ipnotico.

: genera una rotazione continua dei colori attorno al centro, seguendo una traiettoria ad anello che crea un movimento uniforme e ipnotico. Gradient Spiral: produce una spirale dinamica caratterizzata da sfumature cromatiche in costante evoluzione, combinando rotazione e gradiente per un effetto visivo profondo e fluido

FX Wizard Enhanced offre controlli sui parametri ancora più avanzati. Tra le principali funzionalità:

Color Blend , per regolare la velocità (Speed) di transizione tra più colori, ottenendo effetti di blending ancora più raffinati e personalizzabili.

, per regolare la velocità (Speed) di transizione tra più colori, ottenendo effetti di blending ancora più raffinati e personalizzabili. Stripes : è stato aggiunto il parametro Warp, che consente di curvare le strisce.

: è stato aggiunto il parametro Warp, che consente di curvare le strisce. Gradient , ora in grado di distorcere le fasce cromatiche, ampliando le possibilità di personalizzazione.

, ora in grado di distorcere le fasce cromatiche, ampliando le possibilità di personalizzazione. Plasma, funzione che, con l’aggiunta della sezione Colors, permette all’utente di selezionare direttamente i colori da utilizzare nel pattern.

L’aggiornamento si inserisce in un ecosistema in costante evoluzione. Di recente, infatti, la Twinkly App si è arricchita di strumenti come la Effects Gallery, che facilita la gestione di una libreria con funzion di ricerca, filtri e ordinamento avanzati; la condivisione degli effetti tramite link dinamico, che consente la collaborazione tra gli utenti, e Scenes, che consente di salvare e richiamare configurazioni luminose personalizzate per gruppi di dispositivi, anche tramite comandi vocali.

Ad arricchire ancora di più la stagione natalizia la collezione Christmas Journey, sviluppata con FX Wizard Enhanced: sette effetti che promettono di accompagnare l’utente “in un percorso emozionale” verso la piena atmosfera delle feste. Ogni effetto è indicato come in grado di esprimere “un mood unico e riconoscibile” e offrire nuove possibilità creative con la realizzazione di scenari luminosi più ricchi e originali.

A questo indirizzo le proposte 2025 di Twinklyper il Natale 2025. Tra i prodotti più innovativi della nuova stagione figurano le Strings HD da 500 e 700 LED, che si distinguono per una densità di LED superiore e per l’introduzione della tecnologia RGBW, che aggiunge tonalità di bianco freddo e caldo a una palette cromatica composta da 16 milioni di colori vividi e brillanti.

Le stringhe luminose da 500 LED si sviluppano su 27,5 metri mentre quelle da 700 LED raggiungono i 38,5 metri, prezzi rispettivamente a 179,99 e 239,99 euro.

