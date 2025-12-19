Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Twinkly FX Wizard Enhanced, la nuova frontiera della creatività digitale nell’illuminazione smart
Internet

Twinkly FX Wizard Enhanced, la nuova frontiera della creatività digitale nell’illuminazione smart

Di Mauro Notarianni
Da Twinkly le nuove luci per illuminare e rendere smart il Natale 2025 - macitynet.it

Twinkly, azienda specializzata nell’illuminazione smart e decorativa, ha annunciato un’importante evoluzione della propria piattaforma creativa con il lancio di FX Wizard Enhanced, la versione più avanzata della funzionalità della Twinkly App con gli strumenti che consentono di creare effetti luminosi personalizzati.

Con questa novità l’esperienza d’uso diventa ancora più fluida e reattiva, grazie a prestazioni ottimizzate, controlli avanzati e pattern raffinati che ampliano le possibilità espressive e creative.

Le principali novità riguardano l’introduzione di due nuovi pattern.

  • Circular: genera una rotazione continua dei colori attorno al centro, seguendo una traiettoria ad anello che crea un movimento uniforme e ipnotico.
  • Gradient Spiral: produce una spirale dinamica caratterizzata da sfumature cromatiche in costante evoluzione, combinando rotazione e gradiente per un effetto visivo profondo e fluido

FX Wizard Enhanced offre controlli sui parametri ancora più avanzati. Tra le principali funzionalità:

  • Color Blend, per regolare la velocità (Speed) di transizione tra più colori, ottenendo effetti di blending ancora più raffinati e personalizzabili.
  • Stripes: è stato aggiunto il parametro Warp, che consente di curvare le strisce.
  • Gradient, ora in grado di distorcere le fasce cromatiche, ampliando le possibilità di personalizzazione.
  • Plasma, funzione che, con l’aggiunta della sezione Colors, permette all’utente di selezionare direttamente i colori da utilizzare nel pattern.

L’aggiornamento si inserisce in un ecosistema in costante evoluzione. Di recente, infatti, la Twinkly App si è arricchita di strumenti come la Effects Gallery, che facilita la gestione di una libreria con funzion di ricerca, filtri e ordinamento avanzati; la condivisione degli effetti tramite link dinamico, che consente la collaborazione tra gli utenti, e Scenes, che consente di salvare e richiamare configurazioni luminose personalizzate per gruppi di dispositivi, anche tramite comandi vocali.

Ad arricchire ancora di più la stagione natalizia la collezione Christmas Journey, sviluppata con FX Wizard Enhanced: sette effetti che promettono di accompagnare l’utente “in un percorso emozionale” verso la piena atmosfera delle feste. Ogni effetto è indicato come in grado di esprimere “un mood unico e riconoscibile” e offrire nuove possibilità creative con la realizzazione di scenari luminosi più ricchi e originali.

Da Twinkly le nuove luci per illuminare e rendere smart il Natale 2025 - macitynet.it
Screenshot

A questo indirizzo le proposte 2025 di Twinklyper il Natale 2025. Tra i prodotti più innovativi della nuova stagione figurano le Strings HD da 500 e 700 LED, che si distinguono per una densità di LED superiore e per l’introduzione della tecnologia RGBW, che aggiunge tonalità di bianco freddo e caldo a una palette cromatica composta da 16 milioni di colori vividi e brillanti.

Le stringhe luminose da 500 LED si sviluppano su 27,5 metri mentre quelle da 700 LED raggiungono i 38,5 metri, prezzi rispettivamente a 179,99 e 239,99 euro.

Per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Offerte Amazon 19 dicembre: Apple, WD, Hisense, MSI, Panasonic, LG, Dyson, Bang e Olufsen, Korg – aggiornato
Articolo successivo
Foto perfette anche al buio: questo piccolo gadget cambierà per sempre le tue foto

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.