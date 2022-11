Twitter nel caos, gli abbonamenti Blue sono già spariti

L’opzione per abbonarsi a Twitter Blue a pagamento, che ha trasformato la piattaforma di social media nei giorni scorsi, non è più disponibile nell’app iOS, mentre non è mai stato disponibile su Android. Inoltre, alcuni di coloro che hanno pagato per l’abbonamento riferiscono che il loro segno di spunta blu per la verifica dell’account, una delle caratteristiche principali, è sparito. E’ caos.

Gli utenti di Twitter stanno segnalando che l’opzione per iscriversi al nuovo servizio di abbonamento da 7,99 dollari dell’azienda, Twitter Blue, è scomparsa dall’app iOS della piattaforma pochi giorni dopo il lancio del servizio stesso.

In precedenza ci si poteva iscrivere a Twitter Blue dalla barra laterale dell’app iOS, ma nelle scorse ore gli utenti hanno riferito che l’opzione è scomparsa. Per coloro per i quali il collegamento è ancora disponibile, il tentativo di registrarsi restituisce solo un messaggio di errore. “Grazie per il tuo interesse!” si legge. “Twitter Blue sarà disponibile nel tuo paese in futuro. Si prega di ricontrollare più tardi”.

Jane Manchun Wong, una delle principali protagoniste nel campo dell’ingegneria inversa, ha scoperto che l’API di registrazione non è più disponibile. Alcuni di coloro che hanno pagato per Twitter Blue stanno segnalando che il segno di spunta blu è scomparso dal loro account, anche se negli ultimi minuti sembra che stia tornando a tutti.

Anche il segno di spunta ufficiale grigio che Twitter ha introdotto come nuova forma di verifica dell’account sembra essere tornato. Twitter ha precedentemente introdotto il badge grigio come soluzione al problema che ha creato mettendo in vendita il badge blu, anche se successivamente Musk ha poi annunciato di averlo terminato. Ora sembra essere tornato nuovamente, anche se chissà per quanto tempo.

