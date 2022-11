Elon Musk alza il prezzo di Twitter Blue e include la verifica

Come ampiamente anticipato, Twitter ha lanciato la sua offerta di abbonamento Twitter Blue aggiornata, che ha un prezzo di 7,99 dollari al mese: in Ialia nel momento in cui scriviamo il prezzo dell’abbonamento Twitter Blue è ancora indicato al prezzo di 5,99 euro, ma è certo che presto il prezzo verrà aumentato e adeguato anche nel nostro Paese.

Il nuovo abbonamento è di 3 dollari più costoso del precedente prezzo di 4,99 dollari al mese ed è stato introdotto su insistenza del nuovo CEO e propritario di Twitter Elon Musk. Si tratta di un prezzo comunque inferiore a quello cui mirava inizialmente Musk che, nelle sue divagazioni mentali pubbliche lo aveva fatto fluttuare fino a ben 20 dollari mensili, prima di stabilirsi sull’odierna e più ragionevole cifra di 8 dollari.

Il nuovo abbonamento elimina gli articoli senza pubblicità per gli abbonati Twitter Blue, ma aggiunge lo stesso badge blu e bianco che Twitter in precedenza limitava agli account verificati. Musk si è impegnato a rendere il badge disponibile a tutti gli utenti di Twitter, che l’instancabile imprenditore ha definito come “il grande livellatore“. Ha espresso disappunto per il badge di verifica fornito solo ai personaggi pubblici, aziende, celebrità, giornalisti e altri utenti di alto profilo.

Non è ancora chiaro se Twitter implementerà un metodo di verifica dell’identità ora che il badge blu non è più un simbolo di verifica. All’inizio di oggi, Twitter ha lanciato l’etichetta “Official” per alcuni account che erano stati precedentemente verificati, ma Musk ha detto di aver “ucciso” la funzione e ora il suo stato è sconosciuto.

Da adesso, gli account che avevano la verifica prima del nuovo lancio di Twitter Blue manterranno i loro badge di verifica, ma Musk ha detto che questi saranno rimossi per coloro che non si abboneranno.

Twitter Blue includerà anche “metà degli annunci”, la possibilità di pubblicare video più lunghi e l’accesso a nuove funzionalità. Al prezzo di 7,99 dollari e con il 50% in meno di annunci, alcuni hanno ipotizzato che Twitter Blue potrebbe finire per non convenire a Twitter, specialmente per coloro che si iscrivono a Twitter Blue attraverso l’app iOS poiché Twitter dovrà dare ad Apple la consueta commissione per gli acquisti in-app IAP.

Musk ha anche tenuto un incontro con gli inserzionisti di Twitter, dove ha parlato dei suoi piani di moderazione e delle caratteristiche future. Twitter prevede di costruire un consiglio di moderazione dei contenuti per prendere decisioni politiche e ha detto che Twitter dovrebbe onorare la libertà di parola, ma ha aggiunto che i punti di vista “non devono essere amplificati”.

Musk ha lanciato l’idea che gli utenti sarebbero stati in grado di inviare denaro ad altri sulla piattaforma in futuro e forse collegare i propri account Twitter ai conti bancari. La piattaforma sta anche lavorando sull’infrastruttura per video più lunghi, con opzioni di pagamento dei contenuti per i creatori.

Secondo Musk, Twitter cambierà rapidamente nei prossimi mesi e potrebbero essere commessi alcuni errori. Le feature che non funzioneranno saranno alla fine ripristinate. Del resto, lo stesso Musk ha dichiarato «Se non proviamo mosse audaci, come potremmo fare grandi miglioramenti?»

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.