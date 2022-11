iOS, la funzione AirDrop limitata a 10 minuti arriverà per tutti

Nelle beta di iOS 16.1.1 e iOS 16.2, Apple ha modificato il funzionamento di AirDrop per gli utenti cinesi, offrendo come opzioni “Ricezione non attiva”, “Solo Contatti” e “Tutti per 10 minuti”.

La funzione che permetteva di ricevere da chiunque e per un periodo illimitato elementi tramite AirDrop, è stata modificata e ora – per il momento solo in Cina – rimane attiva per tutti per 10 minuti.

La modifica non riguarderà solo la Cina ma secondo Mark Gurman di Bloomberg la novità sarà integrata per tutti gli utenti, un sistema per evitare che gli utenti ricevano elementi indesiderati da chiunque si trovi nelle vicinanze. È infatti più volte accaduto in passato che ignari utenti si siano ritrovati con immagini di cattivo gusto, di armi o altro ancora, ad esempio su voli in partenza, passeggiando in centri commerciali e in altri frangenti.

Non è chiaro quando la nuova opzione sarà attiva per tutti e se Apple offrirà la possibilità di personalizzare i 10 minuti (riducendo o aumentando il tempo permesso a terzi per inviare tramite AirDrop elementi multimediali).

Ricordiamo che per impostare AirDrop basta aprire il Centro di Controllo, tenere premuto il gruppo di controlli in alto a sinistra, toccare l’icona dedicata e da qui scegliere ““Solo contatti” o Tutti per stabilire da chi si desidera ricevere gli element