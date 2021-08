Ufirst è l’app che permette di fare la fila dal divano

Anziché stare in fila sotto il sole cocente, completamente sudati, per entrare nella filiale della vostra banca che si trova a due passi da casa, immaginate di stare distesi sulla sdraio in giardino, al fresco, mentre vi gustate un delizioso drink: a un certo punto vi suona il telefono per dirvi “Hey, tra poco è il tuo turno”. Vi sembra un sogno? E invece è già possibile con ufirst, un’applicazione gratuita che fa la fila al posto vostro.

Progettata per iPhone, l’app non solo vi permette di prenotare il posto, ma vi mostra in tempo reale quante persone ci sono in fila prima del vostro turno, consentendovi così di arrivare sul posto giusto in tempo, senza noiose attese. L’app include già una lunga lista di strutture pubbliche e private come banche, farmacie, ospedali, cliniche, uffici comunali, negozi al dettaglio e supermercati in cui è possibile mettersi in fila da remoto, comodamente da casa.

Basta selezionare la città, scegliere la struttura dove ci si deve recare e mettersi in fila digitalmente in un click. L’app come dicevamo tiene traccia dell’avanzamento della coda in tempo reale e invierà una notifica quando il proprio turno è prossimo. Per informazioni e domande potete contattare il servizio clienti all’indirizzo email degli sviluppatori, mentre se volete ampliare il numero di punti di interesse della vostra città gestibili tramite questo servizio potete suggerirne l’implementazione tramite questa mail indicando il nome della struttura che si vorrebbe poter usare con l’app.

L’app ufirst è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in quarantacinquesima posizione nella categoria “Utility” su App Store, dove ha ricevuto quasi 1.700 valutazioni con una media di 4,2 stelle su 5: è disponibile anche per dispositivi Android da questa pagina di Google Play Store.

La versione attuale per iPhone è la numero 5.31.0 e per poter essere installata, richiede almeno 90 MB di spazio e la versione 9.0 di iOS e iPadOS. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili come dati sulla posizione, sulle informazioni di contatto e diagnosi dell’app che vengono collegate all’identità dell’utente.

Tutte le notizie di macitynet dedicate alle app per iPhone sono disponibili da qui, invece per tutti gli articoli che parlano di iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito web.