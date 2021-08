In Windows 11 più complicato usare per default un browser diverso da Edge

Con Windows 11 sarà più complicato cambiare il browser di default. Microsoft, infatti, ha cambiato le modalità con le quali è possibile indicare un software da usare come default per determinati compiti e le nuove modalità per impostare il browser sono viste con sospetto dagli competitor quali gli sviluppatori di Firefox, Opera, Vivaldi, ecc.

L’unica possibilità di poter impostare un browser diverso da Edge è quello di rispondere affermativamente a questa richiesta quando si installa un browser come Firefox, Chrome o altri; se non si risponde affermativamente a questa richiesta (barrando una casella del tipo (“Usa sempre questo programma”) la prima volta, non sarà più possibile cambiare browser di default.

Ovviamente è facile dimenticare di premere il checkbox dedicato e quindi diventa più complicato impostare tutto successivamente. Chrome e altri software richiedono di tanto in tanto all’utente se desidera cambiare il browser di default; nel caso si volesse indicare successivamente un diverso software da usare come browser di default, bisogna cambiare manualmente l’associazione di tutta una serie di file: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP e HTTPS.

Gli sviluppatori di Microsoft hanno riferito di essere “sempre più preoccupati dal trend di Windows. Da Windows 10, gli utenti devono effettuare ulteriori e inutili passaggi per impostare e mantenere le impostazioni del loro browser di default. Queste barriere sono nella migliore delle ipotesi confusionarie e sembrano essere progettate per compromettere la scelta dell’utente di usare un browser non Microsoft”.