Ugreen 60980, caricatore per auto da 36W con USB-A e USB-C a soli 16,99 euro

Se volete un caricatore per auto che possa ricaricare un qualsiasi dispositivo di vecchia e nuova generazione, ecco l’occasione: quello di Ugreen è al momento in offerta a 16,99 euro grazie a un codice.

Si tratta di un caricatore con spina accendisigari come tanti altri, irrobustito però da una scocca in alluminio e contatti solidi e più funzionali di quelli economici a molla che fanno saltare via i caricatori e molto compatto, sporgendo così solo di pochi centimetri dalla presa in cui andrà infilato.

La particolarità risiede nella presenza di una presa USB-C al fianco della USB-A più tradizionale: in questo modo è possibile ricaricare qualsiasi smartphone e tablet, anche quelli di ultima generazione dotati della più recente presa USB Type C. Possono essere utilizzate anche contemporaneamente, ricaricando due dispositivi insieme.

Inoltre, grazie alla tecnologia Power Delivery 3.0 è in grado di ricaricare alla massima potenza sia un MacBook 12” sia gli iPhone degli ultimi anni. Entrambe le prese erogano fino a 18W per un totale di 36W e supportano anche la tecnologia Quick Charge 3.0.

Chiaramente questo caricatore, denominato Ugreen 60980, è dotato di tutti i sistemi di sicurezza che proteggono i dispositivi in carica e l’alimentatore stesso in caso di sovracorrente, sovraccarico e corto circuito.

Se siete interessati all’acquisto sappiate che il prezzo di listino è di 19 euro ma se inserite il codice GZGBHEDR nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento lo pagate soltanto 16,99 euro.