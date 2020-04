Bug in macOS 10.15.4, alcuni utenti lamentano crash di sistema

Un “considerevole” numero di utenti che hanno eseguito l’aggiornamento segnala bug in macOS 10.15.4 lamentando crash di sistema: la maggior parte dei problemi si verifica in particolare durante il trasferimento di file di grandi dimensioni ma anche nella ripresa dopo la fase di sleep.

In post sul forum dedicato a SoftRAID, utility commerciale che consente di creare e gestire array di dischi, si descrive il problema come un bug macOS 10.15.4, riferendo che gli sviluppatori sono al lavoro con Apple per risolvere il problema con l’aggiornamento a macOS 10.15.5 (già nelle mani degli sviluppatori).

Nel messaggio sul loro forum, gli sviluppatori di SoftRAID, scrivono «C’è un serio problema con macOS 10.15.4, si presenta in diversi contesti e anche con i dischi Apple, ma soprattutto quando sono attivi un numero elevato di threads di I/O. Riteniamo si tratti di un problema di threading. Quindi, mentre i volumi SoftRAID sono quelli maggiormente colpiti (è in questo momento difficile copiare più di 30GB di dati alla volta), tutti i sistemi sono colpiti da questo problema».

«Nel nostro report del bug a Apple – scrivono ancora gli sviluppatori di SoftRAID – Abbiamo indicato un metodo per riprodurre il problema solo con i dischi inizializzati Apple. Ha richiesto tempo per essere riprodotto ma è più probabile che arrivi un fix per gli utenti».

Altri utenti di macOS 10.15.4 riferiscono di crash dopo il risveglio dallo sleep, con i sistemi interessati che mostrano un kernel panic o si riavviano mostrando il logo di Apple. Il problema è indicato da svariati utenti, come segnala MacRumors, sul forum di supporto ufficiale di Apple ma anche su Reddit, Twitter e altrove.

