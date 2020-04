Serie TCL 10, tre nuovi Android con specifiche top, anche 5G a meno di 500 euro

Mentre sta per terminare la produzione di smartphone a marchio BlackBerry, la multinazionale cinese TCL rinnova la propria presenza nei terminali Android con la serie TCL 10 composta da tre modelli. Sono tutti caratterizzati da schermi proprietari con diagonali sostenute e supporto HDR, quattro fotocamere e altre specifiche sostenute, ma proposti a prezzi abbordabili, questo anche per il modello con connettività 5G.

Il modello top di gamma è TCL 10 Pro, il primo del costruttore con schermo AMOLED da 6,47” curvo prodotto internamente che avvolge i bordi del terminale: grazie alle scorciatoie battezzate Edge Bar è possibile accedere rapidamente alle applicazioni con una sola mano. Per sbloccare il dispositivo è integrata la lettura delle impronte digitali nel display. Il costruttore assicura colori realistici e qualità delle immagini di livello top grazie alla tecnologia NXTVision.

TCL 10 Pro è dotato di quattro fotocamere posteriori, tra cui la principale ad alta risoluzione da 64MP, la seconda per condizioni di scarsa luminosità con pixel di grandi dimensioni 2,9μm, un obiettivo super grandangolare da 123 gradi e una macro, oltre a una fotocamera frontale da 24MP. Inoltre, è dotato di una soluzione ibrida di autofocus per una ripresa veloce e nitida sia di giorno che di notte. Per gli utenti più creativi, TCL 10 Pro include funzionalità video super low light e super grandangolo. È proposto nei colori Ember Gray e Forest Mist Green e sarà disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre del 2020 al prezzo di 499 euro.

Il modello TCL 10 5G mira a rendere la tecnologia 5G accessibile a tutti. Funziona grazie al processore Qualcomm Snapdragon 765 con 5G integrato nel SoC offrendo così, dove sono disponibili reti di ultima generazione, maggiore larghezza di banda dati per upload, download e una maggiore stabilità della connessione Wi-Fi. Mette a disposizione un ampio schermo FHD+ Dotch da 6,53 pollici, che offre un rapporto schermo/corpo del 91%.

La quadrupla fotocamera include la principale ad alta risoluzione da 64MP, una lente ultra grandangolare da 118 gradi, la terza macro per foto super ravvicinate a 2 cm di distanza, e un’ultima camera con sensore di profondità per foto di qualità professionale con effetto Bokeh. La fotocamera frontale da 16MP, con tecnologia 4in1, combina automaticamente quattro pixel in uno per produrre foto più luminose e migliorare la qualità dell’immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il primo terminale 5G del costruttore è dotato di batteria potente che garantisce un’intera giornata di utilizzo del telefono e tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 3.0. È anche dotato di OTG Reverse Charging, che trasforma il telefono in una base di alimentazione portatile per ricaricare piccoli dispositivi o aiutare un amico in difficoltà se il dispositivo è a corto di batteria. Sarà disponibile in una selezione di Paesi, tra cui l’Italia, al prezzo di 399 euro.

Infine il modello di ingresso della serie TCL 10, denominato TCL 10L, è indicato per gli utenti che cercano un buon compromesso tra specifiche, funzioni e prezzo. Funziona con processore Qualcomm Snapdragon 665 con piattaforma AI per prestazioni sostenute e basso consumo energetico abbinato a 6GB di RAM, schermo FHD+ Dotch da 6,53 pollici, che vanta un rapporto schermo/corpo del 91%.

Anche questo modello mette a disposizione quattro fotocamere posteriore e una frontale da 16MP, dotate di IA per il riconoscimento di scene e oggetti diversi e scatti di alta qualità: supporta il video Stop Motion, funzione che permette di creare video divertenti e creativi direttamente con il telefono, senza bisogno di post editing. TCL 10L è in arrivo nei colori ispirati alla natura, Arctic White e Marina Blue, e sarà disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre del 2020 al prezzo di 299 euro.

Tutti e tre gli smartphone della Serie TCL 10 sono dotati di funzioni e scorciatoie in modo che gli utenti possano condividere i propri contenuti senza problemi e personalizzare il proprio smartphone in base allo stile di vita: