Coprisedile per auto protegge e fa viaggiare comodo il vostro cane

Amazon propone oggi il KYG Coprisedile Auto per Cani a prezzo scontato: da 33,90€ si passa a 27,12€ attivando il coupon del 20%. Si tratta di un telo per il sedile posteriore con rete antiscivolo, finestra traspirante e protezione impermeabile, pensato per viaggiare in sicurezza con i vostri animali.

Design pensato per comfort e sicurezza

Il KYG Coprisedile Auto per Cani è progettato con un sistema di fissaggio inferiore, che include cinghie e rete antiscivolo, per garantire stabilità durante la guida. La dotazione comprende anche una cintura di sicurezza per cani da fissare alle aperture predisposte. Grazie alla finestra trasparente centrale, il cane può vedere il conducente e beneficiare di una ventilazione diretta, utile soprattutto nei mesi caldi. La parte superiore della finestra è dotata di fascia elastica per un ancoraggio saldo al poggiatesta.

Materiali impermeabili e cuciture sigillate

Questo modello è costruito con tessuti Oxford 600D e 210D, strato in PVC e cotone PP imbottito, assemblati tramite una tecnica di cucitura ad aria compressa che previene infiltrazioni d’acqua. Il risultato è una protezione impermeabile al 100%, in grado di resistere a liquidi, peli, graffi e fango. Il coprisedile si pulisce facilmente con un panno umido o un aspirapolvere e mantiene intatto l’interno del veicolo anche in caso di animali molto attivi.

Misure compatibili con auto e SUV

Con dimensioni di 148 x 135 cm, il KYG Coprisedile Auto per Cani copre completamente la seduta posteriore e include alette laterali da 40 x 45 cm per la protezione delle portiere. La compatibilità è ampia: può essere usato su berline, SUV, furgoni e camioncini. Le aperture per le cinture di sicurezza rendono possibile l’uso contemporaneo da parte di cani e passeggeri, senza dover rimuovere il rivestimento. È incluso anche un pratico scomparto portaoggetti per giocattoli o accessori da viaggio.

Il prezzo di listino è di 33,90€, ma attivando il coupon disponibile sulla pagina Amazon il costo scende a 27,12€ con uno sconto del 20%.

