QuickSheet per Mac, un foglio elettronico gratuito nella barra dei menu

QuickSheet è una utility gratuita che permette di richiamare un vero e proprio foglio elettronico dalla barra dei menu di macOS.

Si tratta di una idea sicuramente originale e utile per avere a portata di mano uno strumento veloce per gli scopi più disparati: calcoli, appunti, analisi non necessariamente elaborate, ecc.

Come in tutti gli spreadsheet è possibile mettere in relazione il valore di più celle attribuendo il risultato dell’espressione ad una cella (la formula va scritta nella cella digitando il segno “=” scrivendo il riferimento di cella, l’operatore o combinazioni di operatori relazionali o aritmetici, concludendo con il tasto Invio).

Dopo aver scaricato l’app dal Mac App Store (è richiesto macOS 14.6 o seguenti) l’utility si richiama da una icona che appare nella barra dei menu. È possibile ridimensionare righe e colonne, sfruttare funzionalità basi quali sommatoria, media, contare il numero di record che contengono un numero in una tabella, sfruttare il copia&incolla, ecc.

Semplice e basilare

Mancano funzioni avanzate, scorciatoie di tastiera, la possibilità di creare report, prospetti, grafici definire intestazioni ma per funzionalità semplici (es. calcoli e dati che è comodo inserire in celle e griglie), l’utility si rivela comoda ed è gratuita. È sempre disponibile all’uso e sparisce facendo click all’esterno della finestra dell’app stessa.

I dati sono memorizzati all’interno della stessa app, non è richiesto alcun abbonamento a servizi o acquisto in-app e non sono presenti annunci pubblicitari. Un pulsante dedicato (l’ultimo in fondo a destra nella barra dei menu dell’app) consente di scollegare l’app dalla barra dei menu e trasformarla in app tradizionale.

Dalle impostazioni del programma (l’icona a forma di rotella dentata) è possibile decidere se avviare l’app in automatico all’avvio e impostare una scorciatoia di tastiera per richiamare velocemente l’app.

Lo sviluppatore riferisce che QuickSheet – Light sarà sempre gratuita; l’app “pesa” 31,1MB ed è solo in inglese.