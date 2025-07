Adobe, Premiere Pro e After Effects disponibili per Windows on Arm

Adobe ha rilasciato Premiere Pro, After Effects, Audition e Media Encoder nelle versioni native per Windows on Arm. Si tratta per ora di versioni beta, e pertanto mancano alcune funzionalità e sono presenti dei bug rispetto alle versioni per sistemi x86.

Il sito The Verge riferisce che la versione per architettura Arm64 di Premiere Pro non include il supporto a estensioni di terze parti, a formati video raw quali il ProRes e funzionalità che sfruttano l’accelerazione hardware per la riproduzione e l’esportazione di H.264 e HEVC in MP4.

Varie funzionalità arriveranno nelle future release e mancano anche la misurazione delle sequenze audio nelle clip con effetto radar, l’esportazione DCP in 4K (Wraptor), l’import/export di contenuti GoPro CineForm e l’esportazione in P2 (formato di digital recording di Panasonic).

Anche in After Effects sono presenti per ora delle limitazioni: assenza supporto ProRes, impossibilità di importare/esportare ARRIRAW, SWF, GoPro CinePro, JPEG20000 in MXF, WMV; al momento non è possibile importare MotionJPEG e MKV nella versione beta di After Effects e non è supportata l’accelerazione hardware per la riproduzione e l’esportazione di H.264 e HEVC in MP4.

Nelle note di rilascio Adobe spiega che i plug-in di terze parti per After Effects devono essere aggiornati per essere utilizzabili su Windows per Arm.

Simili mancanze riguardano le versioni Windows on Arm di Audition e Media Encoder, anche queste disponibili come beta.

Un importante traguardo di maturità

Adobe ha già rilasciato nel 2020 Photoshop in versione nativa per Windows on Arm, ma ha impiegato molto più tempo per compilare Premiere Pro e After Effects per la piattaforma ARM64. Gli utenti di notebook Copilot Plus con chip Qualcomm (es. l’Asus ZenBook UX340QA che abbiamo avuto recentemente modo di provare), che non trovano applicazioni native, possono sfruttare molti software in emulazione ma in molti casi le performance non sono adeguate alle complessità del video editing.

Nella maggior parte dei casi miglioramenti apportati al layer di traduzione x86 assicurano che la maggior parte dei software non nativi funzioni in modo efficace e di conseguenza problematiche legate alla compatibilità delle app sono superate. Esistono ad ogni modo casi particolari (es. in ambito gaming o con alcuni driver) dove non sempre la compatibilità è garantita.