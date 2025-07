Un Magsafe aperto sposta la Mela su iPhone 17

Con iPhone 17 cambia la disposizione del MagSafe e si sposta anche il logo Apple. O meglio: si sposta il logo, e il MagSafe si adatta. Le immagini che mostrano come saranno i dorsi dei nuovi modelli arrivano dal ben noto leaker Majin Bu, che le ha pubblicate sul suo sito.

L’aspetto più evidente è l’anello MagSafe aperto nella parte inferiore, una scelta inedita rispetto al classico cerchio completo dei modelli precedenti. Una variazione estetica che diventa ben visibile, soprattutto con le cover trasparenti.

Anello aperto e logo riposizionato

Il nuovo layout è pensato per mantenere visibile il logo Apple anche quando si utilizza una custodia MagSafe, visto che il logo si sposta verso il basso per lasciare spazio al nuovo modulo fotografico.

Secondo Majin Bu, Apple abbasserà la posizione della Mela perché il blocco della fotocamera posteriore sarà più grande sia in altezza che in larghezza. Per evitare che la nuova disposizione dei magneti copra il simbolo di Cupertino, l’anello MagSafe viene interrotto nella parte inferiore.

Nonostante la novità estetica, gli accessori MagSafe esistenti resteranno compatibili. Non cambiano né il sistema di allineamento né la tecnologia di ricarica.

Possibile aumento della potenza in ricarica

Al di là degli aspetti estetici, resta aperta l’ipotesi che Apple stia preparando un aggiornamento anche sul fronte funzionale. Alcune fonti parlano infatti di una possibile maggiore potenza nella ricarica wireless tramite MagSafe, attesa da tempo e ormai necessaria per rincorrere il mondo Android, dove molti produttori offrono già soluzioni più veloci ed efficienti. Al momento non ci sono conferme, ma il cambiamento nel layout potrebbe anticipare modifiche tecniche più rilevanti nei modelli futuri. In ogni caso il suo debutto non è collegato direttamente al nuovo design.