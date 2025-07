Apple domina ancora con Apple Watch e AirPods, ma Huawei si fa sotto

Due nuove analisi di mercato confermano che Apple mantiene la leadership globale nei segmenti degli smartwatch e degli auricolari true wireless, anche se alcuni segnali indicano un progressivo rafforzamento della concorrenza, in particolare di matrice cinese. Sì, Huawei torna a farsi sotto in questo settore.

Secondo i dati raccolti da Counterpoint Research, il settore degli auricolari TWS resta largamente dominato da Apple, con una quota di mercato che si attesta attorno al 21%. Il dato non segna alcun record ed anzi fa registrare una lieve flessione del -0,4% rispetto all’anno precedente. Non c’è alcun brand che, almeno al momento, è in grado di impensierire Apple, con Huawei al secondo posto che si ferma all’8%. Indietro tutti gli altri concorrenti, che addirittura restano sotto la soglia del 5%.

A ravvivare il mercato ci ha pensato, nel recente passato, l’ultimo modello di AirPods rilasciato, con la svolta che potrebbe essere più marcata nel caso in cui Apple dovesse decidere di rilasciare AirPods Pro 3. Questo potrebbe incentivare il ricambio tra gli utenti già fidelizzati, grazie all’introduzione di funzionalità avanzate legate alla salute e a un’esperienza audio più immersiva. Tuttavia, il prezzo elevato del modello Pro dovrebbe limitarne l’impatto in termini di volumi di vendita.

Probabilmente, spiegano gli analisti, dovrò attendersi il 2027 per un cambiamento più significativo, con l’uscita della prossima generazione di AirPods standard e una nuova variante dotata di cancellazione attiva del rumore (ANC).

Apple Watch: la quota cala, ma il primato resiste

Stesso discorso per quel che concerne il panorama degli smartwatch. Qui Apple ha storicamente detenuto una posizione dominante, con quote superiori al 50%. Oggi, quella quota è scesa al 20%, segnando un calo progressivo ma mantenendo comunque la prima posizione a livello globale.

Al secondo posto Huawei, che si avvicina con un 16%, un gap meno significativo rispetto al campo degli auricolari. Addirittura, si stima che il colosso cinese possa superare Cupertino nei prossimi anni, sempre che riesca a mantenere una crescita costante.

Anche in questo segmento si registra un calo costante di Apple su base annua per il sesto trimestre consecutivo; tuttavia, Apple conserva la testa del mercato grazie all’ampliamento continuo della base utenti iOS. Il rallentamento, però, contrasta con l’espansione aggressiva di Huawei al di fuori dei suoi mercati storici, come Cina e India, dove continua a rafforzarsi.

Anche altri produttori cinesi come Imoo e Xiaomi stanno guadagnando terreno, sia a livello nazionale sia internazionale, aumentando la pressione competitiva sui brand tradizionalmente dominanti del settore ed avvicinandosi sempre più ad Apple, che ad oggi non deve però guardarsi le spalle da nessuno al di fuori di Huawei.