Un tool sviluppatori per dare priorità alle connessioni 5G su iPhone e iPad

Apple ha rilasciato uno strumento per sviluppatori progettato per forzare i dispositivi con iOS 15 e iPadOS 15 a dare priorità alle connessioni 5G rispetto alle connessioni WiFi quando si è collegati con reti WiFi non sicure o quando il collegamento con una rete WiFi risulta lento.

“I dispositivi 5G che funzionano con iOS 15 e iPadOS 15 possono automaticamente privilegiare la connessione 5G anziché la WiFi quando le performance delle reti WiFi che visitate occasionalmente risultano lente o quando vi collegate con reti Wi-Fi captive (ovvero le reti pubbliche disponibili previa registrazione o a pagamento, ndr) o non sicure”, si legge in una sezione dedicata agli sviluppatori sul sito web della Casa di Cupertino. “Installate 5G Preferred Over Wi-Fi profile (il “profilo”) sui dispositivi che eseguono iOS 15 e iPadOS 15 Beta 4 o superiore per aumentare notevolmente la probabilità di vedere impostata la connessione 5G come preferita rispetto alla connessione WiFi, e per garantire che il vostro percorso logico di rete (il percorso logico del flusso d’informazione, ndr) sia ottimizzato in situazione nelle quali dare preferenza al 5G.

Apple spiega che gli sviluppatori che vogliono dare priorità all’uso del 5G sui propri dispositivi, possono farlo usando la quarta beta di iOS 15/iPadOS 15 o versioni seguenti e scaricando il profilo “5G Preferred Over WiFi”.

In iOS 15 e iPadOS 15, Apple ha già previsto una nuova funzionalità che permette di dare priorità al 5G rispetto al Wi‑Fi. Phone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max danno priorità automatica al 5G quando le reti Wi‑Fi a cui accediamo occasionalmente sono lente, o quando ci colleghiamo a reti captive o non protette, permettendo di contare su una connessione più veloce e sicura.