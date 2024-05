Come modificare facilmente i PDF tra iPhone, iPad e Mac

Oggi i PDF sono ovunque: se vi fermate un attimo a pensarci un po’ su vi renderete presto conto che con questo formato infatti spesso vi vengono inviati i documenti da firmare, i libri su cui studiare, le ricevute da archiviare.

Oppure siete voi stessi a scaricarne o inviarne qualcuno, ad esempio quando esportate un articolo pescato sul web (magari proprio questo), una guida da tenere sempre a portata di mano, un gruppo di fogli digitalizzati da tenere in copia su qualche memoria esterna.

Parlare quindi dell’importanza di avere uno strumento completo e versatile con cui poter lavorare su questi file dovrebbe essere superfluo. Ma se ancora non sapete da dove cominciare, allora vi invitiamo a proseguire la lettura di questo articolo perché oggi vi parleremo di UPDF Editor, uno dei migliori programmi per poter maneggiare i file PDF a 360 gradi.

Grazie ad una promozione valida ancora per pochi giorni avete anche la possibilità di comprare la licenza ad un prezzo davvero allettante.

Una soluzione all-in-one

Tenete innanzitutto presente che si tratta di un software multipiattaforma, il che vuol dire che lo potete usare su Mac, iPhone, iPad, computer Windows e dispositivi Android scaricando la relativa applicazione.

Cosa può fare UPDF Editor

Con UPDF Editor per altro usate un unico programma per fare tutto ciò che vi viene in mente di fare con i file di tipo PDF, ovvero:

Visualizzare e annotare i file PDF migliorando così la collaborazione con altri utenti, che diventa facile e veloce per tutti;

i file PDF migliorando così la collaborazione con altri utenti, che diventa facile e veloce per tutti; Modificare il testo, le immagini, la filigrana, le intestazioni, i piè di pagina, gli sfondi e i collegamenti presenti all’interno delle pagine;

il testo, le immagini, la filigrana, le intestazioni, i piè di pagina, gli sfondi e i collegamenti presenti all’interno delle pagine; Bloccare l’accesso ai file su iOS col Security Space , un’area all’interno dell’app che può essere protetta con un codice o con il Face ID (maggiori informazioni qui);

, un’area all’interno dell’app che può essere protetta con un codice o con il Face ID (maggiori informazioni qui); Organizzare, unire, comprimere , oltre che aggiungere/modificare/rimuovere filigrane in un click;

, oltre che aggiungere/modificare/rimuovere in un click; Tradurre i testi in più lingue con precisione, oltre che generare riepiloghi concisi, sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale integrati;

i testi in più lingue con precisione, oltre che generare riepiloghi concisi, sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale integrati; Accedere alla nuova versione online UPDF AI per poter usare il software anche senza installare alcuna applicazione;

UPDF AI per poter usare il software anche senza installare alcuna applicazione; Convertire i file PDF in vari formati mantenendo il livello massimo di qualità;

i file PDF in vari formati mantenendo il livello massimo di qualità; Proteggere i file PDF con crittografia e password;

i file PDF con crittografia e password; Beneficiare delle tecnologie di OCR per convertire i testi sulle immagini in testi editabili;

per convertire i testi sulle immagini in testi editabili; Compilare e firmare i PDF.

Come modificare liberamente i file PDF tra iPhone, iPad e Mac

Con una singola licenza potete accedervi da più dispositivi di vostra proprietà, senza quindi dover comprare licenze separate per ogni piattaforma in vostro possesso. Soprattutto, appoggiandosi al servizio cloud integrato (maggiori informazioni qui), tutti i file possono essere modificati ed elaborati liberamente passando da un dispositivo all’altro senza doversi inviare ogni volta l’ultima versione salvata (che sarà appunto archiviata automaticamente online).

Per capirci, potreste ad esempio modificare un file PDF su iPhone o iPad, quindi salvarlo e caricarlo sul cloud di UPDF. A quel punto potete riaprire quello stesso file dal Mac per ritrovarvi tra le mani proprio quel file al punto in cui l’avevate lasciato, in modo da riprendere le modifiche senza ricominciare da capo.

Perché installare UPDF Editor su iPhone, iPad e Mac

Se tutto quel che abbiamo scritto ancora non vi ha convinto, tenete comunque presente che un software di questo tipo vi permette di risparmiare tempo ed aumentare la produttività grazie alle sue funzionalità intuitive.

Per altro offre anche svariati strumenti collaborativi che facilitano il lavoro di squadra e la comunicazione tra i vari utenti, grazie anche alle annotazioni condivise.

Ribadiamo poi ancora una volta che possono fare la differenza le tecnologie di crittografia e la protezione con una password che aumentano sensibilmente la protezione di tutti quei file PDF su cui sono depositati dati sensibili.

E poi la comodità di poter far tutto con una sola applicazione, senza doverne installare delle altre e passare i file da una all’altra per fare prima una cosa e poi l’altra.

La promozione

Se vi parliamo di UPDF Editor proprio oggi è perché i lettori di Macitynet possono approfittare di una interessante promozione che permette di acquistare la licenza con uno sconto esclusivo.

Fino al 24 Maggio avete infatti la possibilità di spendere:

29,99 € invece di 59,99 € per l’abbonamento Pro annuale;

per l’abbonamento Pro annuale; 49,99 € anziché 109,99 € per la licenza Pro a vita;

per la licenza Pro a vita; 81,99 € invece di 208,99 € per la licenza Pro a vita + un anno di abbonamento agli strumenti AI;

per la licenza Pro a vita + un anno di abbonamento agli strumenti AI; 120,99 € anziché 308,99 € per la licenza Pro a vita e l’accesso a vita agli strumenti AI.

Non solo: chi compra uno di questi prodotti entro il termine sopra indicato parteciperà anche all’estrazione di un iPad Air che potrà ricevere gratuitamente. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.