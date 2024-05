Lo smartwatch HK9 Ultra 2 Max è in sconto a meno di 30 €

Una delle funzioni più utili dello smartwatch è anche quella che hanno tutti: il trasferimento delle notifiche dello smartphone direttamente al polso. Così non dovete stare sempre col telefono in mano, e magari riuscite ad esserne meno dipendenti. Per raggiungere questo obiettivo potreste affidarvi anche a HK9 Ultra 2 Max, un modello che attualmente trovate in sconto a meno di 30 Euro.

Esteticamente assomiglia vagamente all’Apple Watch Ultra, non solo per la forma squadrata della cassa ma anche per il caratteristico cinturino di colore arancione con cui viene venduto.

Chiaramente visto il prezzo non ci si può aspettare nulla del genere, ma è comunque uno smartwatch dotato di tutte quelle funzioni basilari che ci si attendono da un dispositivo di questo tipo.

Oltre alle notifiche infatti è impermeabile, perciò potete indossarlo senza paura di rovinarlo anche mentre vi lavate le mani o vi fate la doccia, ed è dotato di svariati sensori che permettono di tenere d’occhio il numero di passi, la distanza percorsa e via dicendo.

È anche in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione e la pressione sanguigna, oltre alla qualità del riposo notturno e ai livelli di stress. C’è perfino il modulo NFC per i pagamenti elettronici.

La batteria è da 300 mAh e si ricarica utilizzando il caricatore magnetico incluso in confezione, e grazie alle tecnologie Bluetooth 5.2 si possono collegare anche un paio di auricolari per ascoltare la musica caricata nello smartwatch, così potete andare a correre senza avere dietro il telefono.

Si gestisce tutto attraverso lo schermo AMOLED da 2,12 pollici (risoluzione 520 x 485 pixel) o tramite l’app Wearfit Pro. Per quanto riguarda infine le compatibilità, potete usarlo con tutti gli iPhone a partire da iOS 10.0 e con i telefoni Android dalla versione 5.0 in su.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 100 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere intorno ai 27 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.