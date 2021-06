Valigie Amazon Basic, prezzi bassi e qualità alta per le vostre vacanze

Se state pensando di partire per le vacanze e avete bisogno di una valigia o di un trolley, potreste avere un prezioso alleato in Amazon. Il grande rivenditore on line tra i suoi prodotti “Basic” ha una lunga serie di accessori per il viaggio tra cui, appunto, anche valige.

Stiamo parlando dei classici trolley da cappelliera, di valigie “full size” vere e proprio e di borse e borsoni con struttura in tessuto quindi non rigida. Trattandosi di prodotti Basic il segno distintivo è l’eccellente qualità accostata a prezzi particolarmente bassi. Qualche esempio?

Per quanto riguarda i bagagli a mano il prezzo più interessante, perché scontato del 18% è quello da 55 cm (51 all’interno) con 4 ruote snodate e sistema di trattenuta dei propri effetti all’interno. È realizzato in plastica ABS particolarmente robusta ed è completamente foderato. Il prezzo di solo 46,34 euro è un vero affare.







Un altro bagaglio a mano da tenere in considerazione è questo modello “Premium” realizzato in materiale morbido. Ha una struttura espandibile e zip con chiusura a lucchetto certificata TSA per i viaggi negli USA. In questo caso avete la possibilità di scegliere diversi colori e diverse dimensioni. Il prezzo, sempre molto conveniente, è di 51 euro per la versione da 48cm.

Infine sempre parlando di bagagli a mano, nella vetrina Amazon ne trovate uno in vari colori e guscio a motivi geometrici. Ha dimensioni adeguate per il trasporto in cabina, un ottimo rivestimento interno dotato di reticella e tasche. La chiusura è a cerniera e anche qui abbiamo un lucchetto certificato TSA. Costa 65,99 euro

Se invece l’idea è quella di partire in famiglia o con molti effetti personali, date un’occhiata a questo set completo di bagagli rigidi. Stiamo parlando di valige di tre diverse dimensioni: 56 cm, 68 cm, 78 cm con interno completamente foderato con divisorio; scomparto portaoggetti interno in poliestere 150D con 3 tasche dotate di zip per riporre in modo pratico gli oggetti più piccoli. A 152,54 euro, prezzo del set, comprate una singola valigia in un negozio tradizionale…

Tra gli altri prodotti della lunga lista vi segnaliamo anche un portabiti con prezzi che vanno da 49 a 89 euro (a seconda delle dimensioni), una borsa per laptop con scomparto anche per effetti personali, utile per viaggi brevi (49,10 euro), un bagaglio da mettere sotto il sedile di fronte in aereo (che anche molte compagnie aeree Low cost ammettono senza ricarica sul prezzo del biglietto) che costa 54,99 euro e questo set di custodie per tenere in ordine oggetti piccoli evitando che vadano in giro per la valigia. Costa 19,64 euro.

Ecco qui una lista delle migliori occasioni disponibili in questo momento su Amazon

