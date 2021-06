Apple presenterà i risultati del terzo trimestre 2021 il 27 luglio

Apple presenterà i risultati finanziari del terzo trimestre 2021, per i mesi che vanno da aprile a giugno, martedì 27 luglio. Come avviene tradizionalmente l’annuncio sarà seguito da una sessione di domande con giornalisti e analisti a cui risponderanno il Ceo di Apple Tim Cook e Luca Maestri, Chief Financial Officer della multinazionale di Cupertino.

Nel trimestre precedente Apple ha segnato un record storico con risultati sensibilmente superiori alle previsioni, totalizzando un fatturato di 89,6 miliardi di dollari e profitti per 23,6 miliardi di dollari. Come avviene dall’inizio della pandemia di Coronavirus dello scorso anno, Apple non offre più linee guida e previsioni circa fatturato, profitti e profitti per azione per il trimestre successivo.

Occorre però ricordare che Luca Maestri ha fornito alcune indicazioni su cosa aspettarsi nei risultati finanziari Apple per il terzo trimestre 2021 durante l’ultima riunione con azionisti e investitori. Il dirigente ha dichiarato che la scarsità globale di chip e componenti influirà negativamente sui risultati di Cupertino per un importo stimato di 3-4 miliardi di dollari in meno in termini di fatturato. Ciò nonostante il dirigente ha indicato che Apple prevede comunque una forte crescita con incrementi a doppia cifra percentuale.

Sarà interessante seguire la presentazione dei risultati finanziari Apple del 27 luglio anche per comprendere l’andamento delle vendite di tutte le novità hardware introdotte nel periodo, o poco prima: tra queste iPad Pro 2021, i nuovi iMac M1 24 pollici con nuovo design, il dispositivo trova tutto AirTag e la nuova Apple TV 2021. La presentazione dei risultati finanziari Apple del terzo trimestre si svolgerà martedì 27 luglio alle 14 orario di Cupertino, circa le 23 in Italia: come avviene da sempre macitynet seguirà l’evento per offrire ai lettori articoli e approfondimenti

