Vendite Mac in crescita del +13% secondo Counterpoint Research

Nel secondo trimestre 2025 le spedizioni globali di PC sono cresciute dell’8,8% anno su anno e Apple, Lenovo e Asus evidenziando ciascuna una crescita di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

È quanto emerge da dati diffusi da Counterpoint Research. Secondo il gruppo di ricerca, le aziende prima citate hanno superato gli altri brand e ulteriormente consolidato la loro posizione dominante sul mercato mondiale.

Apple continua a registrare buone vendite dei MacBook grazie al refresh dei modelli con i chip M4, anche se le spedizioni sembrano ora più sommesse rispetto al precedente trimestre.

Nel secondo trimestre le vendite complessive dei Mac secondo l’analisi in questione sono cresciute del 13% anno su anno, e Apple detiene ora l’8,9% del mercato globale PC, in crescita rispetto all’8,6% del secondo trimestre (ricordiamo che Counterpoint conta solo i Mac come “PC” e non include gli iPad tra i conteggi).

Minsoo Kang, Senior Analyst di Counterpoint, commentando presunti dati sul futuro delle spedizioni PC, scrive: “A causa del l’incertezza relativa alle tariffe americane, le spedizioni PC probabilmente si indeboliranno anno su anno a partire dalla seconda metà del 2025; ad ogni modo si prevede che la domanda di PC con funzionalità AI contribuirà con una spinta significativa nel 2026. Prevediamo che oltre la metà dei laptop spediti dal 2026 in poi supporterà funzionalità AI”.

Per quanto riguarda Apple, dovremmo conoscere il 31 luglio dati ufficiali sul terzo trimestre 2025.

