La PS5 ha superato le vendite di tutte le console Xbox finora uscite

Sony ha fatto sapere che le vendite della PlayStation 5 sono arrivate a 84,2 milioni di unità, superando ufficialmente tutte le console Xbox mai uscite.

Lo riferisce IGN spiegando che la PlayStation 5 vanta ora 84,2 milioni di unità vendute e che 3,9 milioni di unità sono state vendute nell’ultimo trimestre che si è concluso il 30 settembre, un incremento del 3,8% rispetto alle unità vendute nello stesso trimestre dello scorso anno; un risultato impressionante tenendo conto dell’aumento dei prezzi e considerando anche che il costo dell’attuale generazione è continuato a salire anziché diminuire.

Per inciso, bisogna tenere conto che Microsoft, al contrario di Sony, dal 2014 non rende noti i dati di vendita di Xbox Series X e Series S ma secondo alcuni analisti l’azienda giapponese supera in termini di vendita le console della Casa di Redmond in un rapporto di almeno 2 a 1. Un confronto più appropriato delle vendite PS5 potrebbe essere fatto con la PlayStation 4: dopo cinque anni i numeri della PS5 sono leggermente inferiori a quanto visto con la PS4 (di quest’ultima secondo gli analisti sono stati venduti in un lasso di tempo simile oltre 86,1 milioni di unità) ma secondo Sony l’attuale generazione della console rappresenta il suo più grande successo finanziario di sempre, con vendite superiori al periodo nei quale erano in vendita la precedenti console.

PS6 può attendere, PS5 è solo a metà del suo ciclo di vita

Da tempo circolano voci su PlayStation 6 ma Sony sembra puntare a una lunga convivenza di PS5 con la prossima generazione di console, tenendo conto anche di esclusive in arrivo come Marvel’s Wolverine di Insomniac in uscita il prossimo anno. Si vocifera anche del possibile arrivo di una console portatile, dispositivo da affiancare a PS6 ma potente come PS5, ma per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali e Sony ha finora solo parlato in termini vaghi delle future console.

Intervenuta a margine della presentazione degli ultimi risultati finanziari di Sony, la Chief Financial Officer, Lin Tao, ha spiegato che c’è una tendenza che porta le ultime generazioni di console ad avere un ciclo di vita sempre più lungo. “crediamo che PlayStation 5 sia solo a metà del suo ciclo di vita e stiamo pianificando di espandere ulteriormente l’operatività di questa console”.

Nishino-san says PlayStation 5 is the most successful generation in PlayStation history. pic.twitter.com/E5feupYHGr — The Game Awards (@geoffkeighley) September 25, 2025

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet, invece per le notizie Sony si parte da questa pagina.