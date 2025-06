Ventilatore, luce LED e PowerBank tutto in uno a 29,99 euro con coupon

Avete caldo ma un ventlatore semplice non vi basta. Ecco l’occasione di comprarne uno che fa di tutto, incluso ricaricare il vostro smartphone e svolgere il ruolo di torcia. È il ventilatore da campeggio BIBURY è disponibile su Amazon a 39,99€, ma con il coupon del 25% attivabile in pagina il prezzo finale scende a 29,99€ su Amazon.

Il ventilatore BIBURY è dotato di una enorme batteria integrata da 10.000mAh, che consente un’autonomia fino a 78 ore alla velocità più bassa. Questa caratteristica lo rende adatto per campeggi prolungati o situazioni in cui l’accesso all’elettricità è limitato. Inoltre, la porta USB-C da 5V/2A permette di ricaricare altri dispositivi, funzionando come power bank di emergenza.

La luce LED integrata, composta da 18 elementi, offre tre livelli di luminosità, utili per attività notturne all’aperto come barbecue o escursioni. Il telecomando incluso consente di controllare il ventilatore a distanza fino a 10 metri, aumentando la comodità d’uso.

Il ventilatore offre quattro velocità di ventilazione, un timer programmabile da 1 a 4 ore e una modalità sleep che spegne tutte le luci per un riposo notturno senza disturbi. La base stabile e il gancio pieghevole permettono di utilizzarlo sia come ventilatore da tavolo che appeso in tenda o su un ramo.

Con un prezzo scontato di 29,99€, rende il ventilatore BIBURY un acquisto molto interessante per una estate al fresco. Per avere questo prezzo cliccate subito sul coupon che trovate in pagina.