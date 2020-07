Ventilatore smart Xiaomi Smartmi: solo 70 euro per combatter afa e caldo

Disponibile la seconda generazione del ventilatore smart Xiaomi Smartmi, alleato prezioso per combattere afa e caldo senza dover ricorrere all’aria condizionata, in offerta soli 70 euro, con spedizione è gratuita e consegna rapida dalla Germania

Si tratta di un ventilatore realizzato in ABS con montante in alluminio, caratterizzato da 7 pale e progettato per simulare l’effetto del vento, per creare un flusso d’aria naturale e piacevole, rinfrescando gli ambienti anche nelle giornate più calde.

Incorpora un motore brushless d’alta gamma combinato con un sofisticato algoritmo in grado di gestire la meglio flusso d’aria in maniera regolare e per garantire sempre il maggior comfort possibile adattandosi ad ogni tipologia di ambiente.

La testa del ventilatore è oscillante e prevede quattro tipi di ondeggiamento, 30, 60, 90 e 120 gradi. Grazie alla app MI Home è possibile controllare il ventilatore Xiaomi Smartmi impostando l’oscillazione, il timer di accensione e spegnimento, il blocco per bambini ed altre funzionalità intelligenti, fra cui la regolazione fino a 100 livelli del flusso d’aria.

Infine è molto silenzioso, con una rumorosità di massimo 28,6 dB, perfetto per essere utilizzato anche in ambienti in cui è necessario disturbare oppure in camera da letto durante la notte.

Il ventilatore Xiaomi Smartmi si acquista in offerta a soli 70 euro cliccando su questo link diretto. La spedizione è gratuita con consegna rapida dalla Germania.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.