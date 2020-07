Huawei supera Samsung, è primo costruttore di smartphone al mondo

Nessuno lo aveva previsto, ad eccezione del colosso cinese della telefonia che lo aveva dichiarato già a fine 2018, ma ora è successo davvero: Huawei supera Samsung diventando il costruttore numero uno al mondo di smartphone. È la prima volta nell’era degli smartphone che la prima posizione non è occupata da Samsung oppure da Apple.

Il podio è riferito al secondo trimestre di quest’anno che si è concluso a giugno. In questi tre mesi Huawei ha spedito 55,8 milioni di terminali, un calo del 5% rispetto all’anno scorso, in ogni caso un risultato ottimo e più che sufficiente per superare Samsung che nello stesso periodo ha spedito 53,7 milioni di smartphone, con un calo a doppia cifra del 30%.

Gli analisti non hanno dubbi, e lo dicono i numeri: Huawei ha superato Samsung per due ragioni principali: il grande e crescente successo in Cina e la diffusione di Coronavirus. Anche se Apple è il marchio di smartphone che più è cresciuto in Cina nel secondo trimestre, Huawei è cresciuta del 14%, arrivando a detenere una quota di mercato del 46%, una percentuale mai raggiunta prima.

Al momento oltre il 70% di tutte le vendite di terminali Huawei sono concentrate nel mercato interno cinese, mentre le spedizioni nel resto del mondo sono diminuite del 27%, una percentuale non a caso molto simile a alla flessione registrata da Samsung nel mondo.

Il sorpasso è stato possibile anche per le dinamiche del Covid-19, iniziato in Cina che è stato anche il primo paese a tornare alla normalità, mentre il virus si è diffuso poi in Europa, negli USA e anche in Brasile e India, tutti tra i principali mercati di Samsung.

Per tutte queste ragioni gli analisti di Canalys prevedono che Huawei non potrà mantenere a lungo il podio di primo costruttore di smartphone al mondo. L’assenza dei servizi Google nei dispositivi Huawei dovuto al bando USA continua ad aumentare rischi e diffidenza presso canali, rivenditori fino ad arrivare ai consumatori. Mentre per il prossimo trimestre Samsung prevede un aumento delle vendite di smartphone sostenute dall’introduzione di diversi nuovi modelli, inclusi quelli di fascia top.

