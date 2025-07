Prime Day, Philips 65PUS7609 a 65 pollici su Amazon da 499€

Amazon sconta oggi Philips 65PUS7609, un TV LED da 65″ pensato per la visione 4K e l’intrattenimento smart. Il prezzo passa da 737 euro a solo 429 euro, un prezzo ottioìmo per una Tv come questa.

Immagini 4K ottimizzate dal processore Pixel Precise

La Philips 65PUS7609 è una TV LED Ultra HD da 65 pollici dotata del processore Pixel Precise Ultra HD, che ottimizza ogni scena per offrire nitidezza, contrasti migliorati e colori ricchi. La risoluzione 4K garantisce una visione dettagliata di film, sport e serie TV, con fluidità nei movimenti anche in scene dinamiche.

TITAN OS e Dolby Atmos integrati

La piattaforma TITAN OS consente l’accesso immediato ai contenuti preferiti direttamente dalla home, con suggerimenti personalizzati dai principali servizi di streaming. L’audio supportato da Dolby Atmos amplifica l’esperienza con effetti sonori spaziali, rendendo più realistici tanto i dialoghi quanto le scene d’azione.

Gaming con HDMI 2.1 e design sostenibile

Dotata di HDMI 2.1, la TV supporta VRR e input lag ridotto, attivato automaticamente per sessioni di gioco fluide con console compatibili. Il design è quasi senza cornice, adatto a qualsiasi ambiente, con telecomando in plastica riciclata e confezione in cartone certificato FSC, per un approccio più attento all’ambiente.

Il prezzo più basso dgli ultimi giorni è stato di 737 €, ora la pagate solo 429 euro

