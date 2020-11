Cyber Monday: zaini per tutti in sconto da Thule, HP, Samsonite, Moleskine, Kensington

Uno zaino porta PC? Su Amazon in queste ore che seguono il Black Friday e precedono di Cyber Monday c’è solo l’imbarazzo della scelta tra prodotti ufficialmente scontati (e non certo solo marginalmente) e prodotti che sono molto convenienti pur senza essere elencati nelle liste ufficiali di accessori in promozione per la grande campagna di sconti in corso.

Andando a caccia di questo particolare accessorio abbiamo trovato tantissime idee e prodotti alcuni dei quali anche decisamente originali e studiati, oltre che semplicemente per portare un giro un computer, anche per essere pratici, funzionali e rispondere a differenti esigenze, magari a quelle di un fotografo, di una persona in viaggio di affari o del pubblico femminile.

In questa lista, che pubblichiamo poco sotto, trovate zaini di Samsonite come il PRO DLX-5 (180 euro) uno zaino davvero interessante di cui ci siamo occupati anche in passato e che è un sorta di “Mercedes” degli zaini per PC. All’estremo opposto dal punti vista del prezzo, ma non della qualità, c’è il classico Amazon Basic (27,59 euro), un prodotto di fascia entry level ma estremamente robusto e molto apprezzato.

Tra gi zaini specializzati capaci di custodire un computer ma anche di servire per altri scopi, vi segnaliamo l’eccezionale Tactic 450 AW II di Lowepro che nasce per il fotografo con tanti accessori da gestire sul campo oppure questo economico (65 euro) ma funzionale zaino Manfrotto . È scontato (149 euro) moltissimo per il Black Friday. Da tenere in considerazione anche questo piccolo Moleskine (29,99 euro) che accompagna un bagaglio a mano e ci permette di tenere sempre a portata di mano il computer. E a proposito di bagagli a mano vi segnaliamo questo Muzee che per dimensioni e flessibilità (diventa anche zaino) e costo (solo 45,59 euro) è un vero esempio, oppure questo trolley Invicta (69 euro)

Vi invitiamo anche a dare un’occhiata agli zaini di Thule un’azienda svedese che ha avuto da sempre una particolare attenzione al mondo Apple con zaini e custodie studiati ad hoc. Nella lista degli sconti troviamo tanti zaini ad esempio come il Thule Enroute (poco più di 50 euro) o il Thule Crossover (74 euro). Ma vi presentiamo anche zaini di HP (come questo come PC Spectre (70 euro) oppure questo zaino di Beta, una azienda che produce utensili e offre con esso una soluzione per artigiani in viaggio.

In fondo alla lista trovate anche un alimentatore a celle solari da collegare al vostro zaino, qualunque modello abbiate scelto.

