Vetro temperato per iPhone con protezione privacy e bordo fluorescente a solo 1 €

Non tutte le pellicole in vetro temperato sono uguali: quelle di LICOERS attualmente in promozione ad esempio si distinguono per una serie di caratteristiche che vanno oltre la semplice protezione dello schermo, che rimane comunque ottima grazie ai materiali comparabili con quelli di altri marchi.

Per esempio, queste in offerta offrono anche la protezione per la privacy: un trattamento che sostanzialmente va a limitare la visibilità dello schermo a chi si trova lateralmente risultando particolarmente utile in ambienti affollati o sui mezzi pubblici, dove non si vuol mostrare ai passanti cosa si sta leggendo o quel che si sta digitando sullo schermo (molto utile con le password).

Sono poi dotate di una finitura superficiale antiriflesso che migliora la leggibilità dei contenuti mostrati sullo schermo anche sotto la luce diretta, e di un trattamento anti-impronte digitali che mantiene il display pulito più a lungo evitando aloni e macchie di sporco.

Completa il cerchio di funzioni accessorie il bordo fluorescente, particolarmente comodo per individuare il telefono al buio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

In fase di acquisto abbiate cura di scegliere quella per il vostro modello, tenendo conto che quelle disponibili vanno dall’iPhone 8 fino ai recenti iPhone 16, inclusi Pro, Max e Mini.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

