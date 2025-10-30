Facebook Twitter Youtube
Caricabatterie 4-1 con luce da comodino, solo 19,79 €

Ricaricate tutti i vostri dispositivi velocemente, comodamente e con stile approfittando llo sconto sul iVANKY Charging Cube, un 4 in 1 che ora cpsta solo 19,79€ invece di 35,99€, grazie allo sconto automatico del 45% applicato nel carrello.

Compatibilità MagSafe e ricarica veloce da 15W

Il pregio maggiore del caricatore il Charging Cube è il supporto della ricarica wireless rapida fino a 15W per iPhone, le stesse prestazioni del MagSafe originale.

Le funzioni del caricabatterie Charging Cube

Questa tecnologia lo rende competitivo con tanti altri concorrenti e perfetto per gli iPhone da iPhone 12 fino a iPhone 15 che non hanno la possibilità di usare la ricarica Qi2.2. Ma anche con gli iPhone 16 e 17 questo caricabatterie ha importanti pregi perchè permette una ricarica più rapida rispetto ad altri modelli di caricabatterie wireless e, soprattutto, integra anche un supporto di ricarica per Apple Watch e una zona dedicata agli AirPods con custodia wireless.

In più, una porta USB-C aggiuntiva consente di collegare un quarto dispositivo.

Design pieghevole e stazione di ricarica compatta

Il caricabatterie è un 4-in-1: luce, caricatore per Airpods, Apple Watch e iPhone

Tutti gli elementi del caricatore sono riuniti in un corpo pieghevole e compatto, pensato per chi viaggia o vuole ridurre l’ingombro su scrivania o comodino. Il supporto magnetico per iPhone può essere inclinato per mantenere il telefono in verticale o orizzontale.

Il Charging Cube nasce per un comodino della camera da letto. Lo dice anche il fatto che sotto la piastra superiore c’è una lampada LED notturna che resta accesa tutta la notte (volendo si può anche spegnere) con la possibilità di variare la temperatura.

Funziona anche per FaceTime, vedere un film. Una volta chiuso, l’intero modulo si compatta in un unico blocco facile da trasportare, adatto a viaggi e spostamenti frequenti.

Lo sconto e il prezzo

Il prezzo attuale è tra i più bassi mari registrato per un caricatore di questo tipo: 19,79€ invece di 35,99€, con sconto del 45% nel carrello.

