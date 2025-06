Via acari e polvere su materassi e divani con Hoover Ultra Vortex a 79,99 €

Via acari e polvere su materassi e divani con Hoover Ultra Vortex a 79,99€

Pubblicità Se volete igiene in casa e specialmente a letto, su Amazon trovate il battimaterasso Hoover Ultra Vortex MBC500UV 011 a 79,99€ invece di 149,99€, perfetto per l’igiene profonda di materassi, ma anche di divani e tessuti imbottiti. Con una potenza di 500 Watt e una tripla modalità di pulizia – aspirazione, rullo battente e lampada UV – il dispositivo rimuove efficacemente polvere, acari e allergeni. La lampada UV-C è progettata per eliminare fino al 99,9% dei microrganismi e prevenire la loro ricomparsa, contribuendo a mantenere un ambiente domestico più sano. È indicato per chi soffre di allergie, grazie all’azione combinata contro le principali fonti di irritazione presenti nei tessuti. Il battimaterasso si rivela utile non solo per il letto, ma anche per tutti gli imbottiti della casa, come cuscini, guanciali e divani. La struttura compatta lo rende facile da usare anche in spazi ridotti, mentre l’impugnatura ergonomica facilita i movimenti. La presenza di una turbo spazzola lo rende adatto anche alle abitazioni con animali domestici, permettendo di rimuovere efficacemente i peli da qualsiasi superficie morbida. La presenza della luce UV-C e per la potenza del motore sono un “plus” che rendono ragione del costo di listino di 150 euro e l’acquisto a 79,99 un vero affare. Clicj qui per comprare Hoover Ultra Vortex a79,99€ su Amazon

