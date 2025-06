Produzione a fine 2025, lancio nel 2026, Apple potrebbe avere accelerato sul pieghevole

L’iPhone pieghevole, costoso ed innovativo, verrà messo in produzione nella parte finale del 2025, con Foxconn incaricata dell’assemblaggio e con il debutto commerciale nel corso del 2026. A sostenerlo è il solitamente ottimista ma solo mediamente affidabile Ming-Chi Kuo in un aggiornamento pubblicato sulla sua piattaforma preferita, X.

Kuo afferma che l’inizio della produzione di iPhone “Fold” è fissato tra fine terzo trimestre e inizio quarto trimestre 2025, per un lancio fissato nel 2026, anche se molte specifiche non sono ancora state finalizzate.

Tra i componenti chiave ancora in discussione figura la cerniera, elemento critico per questo tipo di dispositivi sia in termini meccanici sia di durata nel tempo. È proprio questo dettaglio, secondo l’analista, ad attirare molta attenzione da parte del mercato.

A differenza della cerniera, il pannello pieghevole è invece già definito: sarà prodotto da Samsung Display, che ha avviato la preparazione di una capacità produttiva annua tra 7 e 8 milioni di unità, espressamente pensata per il pieghevole Apple. Tuttavia, avverte Kuo, nel primo anno – cioè nel 2026 – le spedizioni saranno probabilmente inferiori, perché la produzione reale coprirà solo alcuni mesi.

Apple Foldable iPhone Updates:

1. Assembly supplier Foxconn is expected to officially kick off the project in late 3Q25 or early 4Q25. As of now, many component specifications (including the hinge, which has drawn considerable market attention) have yet to be finalized.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 18, 2025