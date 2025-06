Google Maps facilita viaggi e spostamenti sostenibili in Europa

Google Maps continua ad aggiornarsi, questa volta con una particolare attenzione per l’Europa e i viaggi sostenibili. Ecco come Big G renderà più facile trovare l’opzione di trasporto più adatta – e più ecologica – per viaggiatori e pendolari.

Già lo scorso anno è stata introdotta una funzione che, grazie all’intelligenza artificiale, suggerisce percorsi a piedi o con i mezzi pubblici quando questi offrono tempi simili a quelli in macchina. Non solo, da tempo le mappe di Google segnalano i percorsi più green, che permettono di risparmiare carburante.

Adesso, le nuove mappe includeranno anche dettagli più utili per chi si muove in bici. In particolare, in città come Amburgo, Madrid, Barcellona, Milano, Roma, Zurigo, Budapest, Vienna e Bruxelles, grazie alla collaborazione con enti locali e autorità pubbliche, Maps mostra chiaramente la presenza di piste ciclabili, tratti in salita o zone ad alto traffico veicolare. L’esperienza sarà estesa a 17 nuove città nel mondo, di cui nove in Europa, per un totale di oltre 125.000 chilometri di percorsi ciclabili mappati.

Inoltre, quando non si potrà fare a meno dell’auto, Google Maps suggerirà il percorso più efficiente dal punto di vista energetico – anche se non è necessariamente il più veloce. Questa funzione, già disponibile da mesi, è ora attiva a livello globale.

Con circa 500 milioni di viaggi mensili ottimizzati per il risparmio di carburante, nel 2024 si stima che siano state evitate emissioni per oltre 2,7 milioni di tonnellate di CO₂, l’equivalente di togliere più di 630.000 auto a benzina dalla strada per un anno.

Zone a basse emissioni

Inoltre, poiché sempre più città europee stanno introducendo zone a traffico limitato e a basse emissioni per combattere l’inquinamento, Google Maps avviserà – in città come Londra e Berlino – se il veicolo è autorizzato a entrare, suggerendo eventualmente un percorso alternativo. Nei prossimi mesi, la funzione sarà estesa a oltre 1.000 zone in tutta Europa, comprese quelle in Italia, Svezia e Austria.

Inoltre, il nuovo aggiornamento di Google Maps aiuterà anche a migliorare il traffico urbano. Con il progetto Green Light, che sfrutta i dati di Google Maps e l’intelligenza artificiale per ottimizzare i semafori, le amministrazioni possono rendere la circolazione più fluida e meno inquinante. Vilnius, in Lituania, è tra le ultime città in ordine cronologico ad aver adottato questo sistema, che oggi è attivo in 20 città distribuite in quattro continenti.

Tutte le notizie che girano attorno al mondo di Google Maps, compresi gli ultimi aggiornamenti e curiosità, si leggono a partire da questo indirizzo.